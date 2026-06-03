Sinop'ta Dmd Hastası Metehan Bebek İçin Yürütülen Yardım Kampanyası Tamamlandı

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'taki siyasi parti, sivil toplum kuruluşu, meslek odası, spor kulüpleri tarafından DMD hastası Metehan bebek için yürütülen yardım kampanyası tamamlandı. Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel, devletin bu çocuklara destek vermesi gerektiğini belirterek, "Devlet bunun altından kalkabilir. 'Dünya Sağlık Örgütü henüz bu ilacı kabul etmedi' diye bir mazeretin arkasına sığınmak doğru bir şey değil" dedi.

Sinoplu DMD hastası bebek Metehan Gölgeci için Valilik onaylı yardım kampanyasında sona gelindi. Kentteki siyasi parti, sivil toplum kuruluşu, meslek odası, spor kulüplerinin yer aldığı 65 kurum tarafından başlatılan kampanyaya ilişkin açıklama yapan Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel, Metehan bebeğin tedavisine yakın bir zamanda başlanacağını bildirdi.

Metehan'ın yanı sıra SMA hastası Uras bebek için başlatılan kampanyanın da tamamlandığını hatırlatan Demirel, "Metehan'ın kampanyası Kurban Bayramı arifesinde tamamlandı. Uras bebeğin kampanyası da Ramazan Bayramı arifesinde tamamlanmıştı. Her iki kampanya da beşer aylık bir süre içerisinde bitirildi. Yaklaşık 136 milyon gerekiyordu. Bu da 5 aylık bir süre içerisinde tamamlandı. Bunun en büyük varlık göstergesi de biz dört kişilik bir kurulduk. Uras bebekte de aynı şekildeydik. Kurul olarak Sinop'taki, 7'si siyasi parti, 65 STK meslek odası, spor kulübü, kooperatifleri olmak üzere, 65 dolayında örgütü bir araya getirdik. Metehan için toplanan para şu anda İçişleri Bakanlığı'nın uhdesinde bulunan IBAN'daki tüm para ancak hastane anlaşması yapıldıktan sonra yine bakanlıkça serbest bırakılıyor. Dubai'de bir hastane ile anlaşma yapılmak üzere bu anlaşmalar bittiğinde hastanenin ücreti ödenecek ve yurt dışı tedavisi için aile çocukla birlikte Dubai'ye gidecek. Uras'ın durumuna gelince o da 5 ayda tamamlanmış demiştik. Uras ilacını aldı. Kortizon tedavisi devam ediyor. Kortizonun verilme sebebi bağışıklık sistemini sıfıra düşürmek. O aşamalarda bittikten sonra yaklaşık kasım ayında Sinop'a dönecek" dedi.

"DEVLET O ÇOCUĞU YAŞATMAK ZORUNDA"

Türkiye genelinde binlerce DMD ve SMA hastası çocukların olduğunu söleyen Demirel, devletin bu çocuklara destek vermesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Devlet bunun altından kalkabilir. 'Dünya Sağlık Örgütü henüz bu ilacı kabul etmedi' diye bir mazeretin arkasına sığınmak doğru bir şey değil. En azından devlet bir kademesinde bir fon oluşturabilir. Bu gibi kampanyalar halkı hem psikolojik olarak hem maddi olarak çok yoruyor. Sinop'ta yaklaşık 2 tane 5 aylık dilim içerisinde toplanan para bu Türkiye genelinden de gelen paralar var. Yaklaşık 226 milyon lira para. Şimdi bunu günümüzün ekonomik şartlarında düşündüğümüzde çok ciddi bir para. İnsanlar ceplerindeki 50 lirayı, 100 lirayı paylaşarak bu hale geldiler. Kampanyaları tamamladılar. Her gün birçok vatandaş, 'Devlet bunun neresinde' diye bize soruyor. Devlet bunun hiçbir yerinde yok. Sadece hastalık süresince, hastalıkta kas kaybı ve solunum yetmezliğine doğru giderken ki bunlardaki yaşama sınırları belli. Devlet onları karşılıyor. Devlet o çocuğu yaşatmak zorunda."

Kaynak: ANKA