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Sinop'ta Çocuklar İçin Eğlenceli Tekne Orucu İftarı Etkinliği Düzenlendi

Sinop'ta Çocuklar İçin Eğlenceli Tekne Orucu İftarı Etkinliği Düzenlendi
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Sinop'ta Ramazan ayında çocuklara oruç tutma alışkanlığını eğlenceli bir şekilde kazandırmak amacıyla 'Çocuklar İçin Tekne Orucu İftarı' etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte palyaço gösterileri, animasyonlar ve çocuk ilahileriyle dolu bir program sunuldu.

Sinop'ta, Ramazan ayında çocuklara oruç tutma alışkanlığını eğlenceli bir şekilde kazandırmak amacıyla "Çocuklar İçin Tekne Orucu İftarı" etkinliğinin ikincisi gerçekleştirildi.

Sinop Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi'nde düzenlenen program öncesinde, Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü ve Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan palyaço gösterileri, animasyonlar, eğlenceli oyunlar ve yarışmalar çocukların keyifli vakit geçirmesini sağladı. Eğlence dolu etkinlikler, Müzik Öğrenci Topluluğu üyelerinin seslendirdiği çocuk şarkılarıyla renklenirken, İlahiyat Fakültesi Musiki Korosu tarafından da çocuk ilahileri seslendirildi

Program kapsamında Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir ve üniversite yönetimi, minik katılımcıların tekne orucunu sembolik olarak satın alarak onlara destek verdi. Çocukların hep birlikte yaptığı yemek duasının ardından iftar açıldı. Akşamın sürprizlerinden biri ise üniversite öğrencileri tarafından sahnelenen Karagöz ve Hacivat gösterisi oldu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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