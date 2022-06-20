Sinop'ta Ayaz Ortaokulu'nun Kapatılması Kararına Vatandaşlar Tepki Gösterdi

MUSTAFA USTA

Sinop'un Türkeli ilçesi Ayaz Köyü Ortaokulunun kapatılarak öğrencilerinin önümüzdeki eğitim öğretim döneminden itibaren Türkeli Gazi Mustafa Kemal Yatılı Bölge Ortaokuluna taşınması kararı vatandaşların tepkisine yol açtı.

Sinop'ta Ayaz Ortaokulunun kapatılarak öğrencilerinin önümüzdeki eğitim öğretim döneminden itibaren Türkeli Gazi Mustafa Kemal Yatılı Bölge Ortaokuluna taşınması kararına veliler tepki gösterdi. Veliler, "Bu okulun kapanması mümkün olamaz çünkü 98 talebesi olan bir okul nasıl kapanabilir? Civar köylerdeki okullara baktığımızda Ayaz okulunun fiziki şartlarına baktığımız zaman en güzel okul bizim. Aynı zamanda ana yol üzerinde bir okul olduğundan dolayı diğer köy okullarına nazaran daha iyi şartlarda olduğu bilinmektedir. Eğitim öğretime devam edilebilirmiş ancak ücretleri veliler öderse. Devletimiz bu kadar düştü mü ya? Bakanlığın bu konudaki kararını tekrar gözden geçirmesini talep ediyoruz" dediler.

"ÖĞRENCİLERİN YATILI OKULA GİTMESİNİ İSTEMİYORUZ"

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Ayaz köyünde bulunan Ayaz Ortaokulunun taşımalı sistemden çıkarılarak, öğrencilerinin Türkeli Gazi Mustafa Kemal Yatılı Bölge Ortaokuluna taşınması kararı, okul bahçesinde bugün düzenlenen değerlendirme toplantısı ile velilere açıklandı. Ayaz ve çevre köylerden gelen yaklaşık 200'e yakın vatandaş toplantıya katılırken, söz konusu karara veliler ve vatandaşlar tepki gösterdi. Bu karardan vazgeçilmesini aksi takdirde bu karar ile ilgili her alanda protestoda bulunacaklarını belirten bazı veliler, çocuklarını Yatılı Bölge Ortaokuluna göndermeyip, okuldan alacaklarını ileri sürdü. Ayaz köyü sakinlerinden Celil Ünal, "Bu okul 1974 senesinden beri köyümüzde hizmet vermektedir. Hiçbir kimsenin desteğine gerek kalmadan bu okul bu zamana kadar getirildi. En son bu okul, sonra amcamızın evinde üç katlı küçük bir binada dahi eğitim öğretim verdi hiçbir sıkıntı yoktu. Biz hiçbir şekilde bu okulun kaldırılmasını ve öğrencilerimizin yatılı okula verilmesini istemiyoruz. Burada alınan kararı hiçbir şekilde desteklemiyoruz. Bakanlığın bunu tekrar gözden geçirmesini istiyoruz" dedi.

"DEVLETİMİZ BU KADAR MI DÜŞTÜ?"

Sinoplu vatandaş Şirvan Ünal da şunları söyledi:

"Okulumuzun önümüzdeki dönemde kapatılması için Milli Eğitim Müdürü ekibiyle birlikte geldiler. Ayaz Ortaokulunun kapatılmasıyla ilgili bütün veliler geldiler. Bu okulun kapanması mümkün olamaz çünkü 98 talebesi olan bir okul nasıl kapanabilir? Civar köylerdeki okullara baktığımızda Ayaz okulunun fiziki şartlarına baktığımız zaman en güzel okul bizim. Aynı zamanda ana yol üzerinde bir okul olduğundan dolayı diğer köy okullarına nazaran daha iyi şartlarda olduğu bilinmektedir. Eğitim öğretime devam edilebilirmiş ancak ücretleri veliler öderse. Devletimiz bu kadar düştü mü ya? Bakanlığın bu konudaki kararını tekrar gözden geçirmesini talep ediyoruz."

Veli İrfan Aksoy ise, "Türkeli Ayaz köyünde ikamet ediyoruz. Bakanlık bir karar almış. Biz çocuklarımızı yatılıya vermek istemiyoruz. Benim çocuk 10 yaşında, yeni geçti ortaokula. Başına bir şey gelirse devlet, bakanlık bunu karşılayabilecek mi" diye sordu.

ANKA / Yerel