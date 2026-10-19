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Sinop genelinde fırtına kaynaklı elektrik arızaları YEDAŞ ekiplerince giderildi

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Sinop genelinde fırtına kaynaklı elektrik arızaları YEDAŞ ekiplerince giderildi
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Sinop Valiliği, kent genelinde etkili olan kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın elektrik nakil hatlarında oluşturduğu arızaların giderildiğini duyurdu. YEDAŞ ekiplerinin zorlu hava koşullarında yürüttüğü çalışmaların ardından enerji verilemeyen yerleşim yeri kalmadı.

Sinop Valiliği, kent genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle elektrik nakil hatlarında meydana gelen arızaların giderildiğini ve enerji verilemeyen yerleşim yerinin kalmadığını duyurdu.

Sinop ve çevresinde hüküm süren olumsuz hava şartları, şiddetli rüzgar ve fırtına elektrik dağıtım hatlarında hasara yol açtı. Arızaların ardından harekete geçen Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) ekipleri, sahada yürüttükleri özverili çalışmalarla kesintilere hızlıca müdahale etti. Zorlu hava şrtlarına rağmen gerçekleştirilen tamirat ve bakım işlemlerinin ardından kent genelindeki tüm yerleşim yerlerine yeniden elektrik enerjisi sağlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle meydana gelen elektrik arızaları, YEDAŞ ekiplerimizin özverili çalışmaları neticesinde giderilmiş olup enerji verilemeyen yerleşim yerimiz kalmamıştır. Olumsuz hava şartlarına rağmen sahada fedakarca görev yapan YEDAŞ ekiplerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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