Sinop Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği başkanını seçti - Haberler

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Sinop Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği başkanını seçti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sinop Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği başkanını seçti

Sinop İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 5. Olağan Genel Kurulu'nda Veteriner Hekim Ahmet Karakaş, başkan seçildi.

Sinop İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 5. Olağan Genel Kurulu'nda Veteriner Hekim Ahmet Karakaş, başkan seçildi.

Sinop İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 5. Olağan Genel Kurulu, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Tek liste halinde yapılan seçimde başkan seçilen Ahmet Karakaş konuşmasında, "Erken çocukluk çağlarımdan itibaren ailemin de yetiştirici olması hasebiyle, bu ortamın sizlerin problemlerinin içinde topluma artı değer oluşturmanın farkında büyüdüm ve bu noktaya geldim. Ben istiyorum ki benim başkanlığım döneminde sizlerle el ele sizin dertlerinizi çekirdekten yetişip bilen bugün hala yetiştiricilik yapan bir veteriner hekim olarak ele alalım ve hep beraber bu sıkıntıların üstesinden gelelim" dedi.

Sinop İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu ise şu şekilde oluştu:

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Karakaş, Bakan Yardımcısı Özge Gülşah Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Ercan Göçgün, Ömer Çetinkaya, Yüksel Ayran, Şeref Koca ve Özcan Durdu. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ahmet Karakaş Sinop Yerel Haberler

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