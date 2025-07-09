Sinop Akliman'daki köprüler çift yönlü olarak yenileniyor

AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, Akliman mevkisinde yapımına başlanan köprülerin çift yönlü olarak inşa edileceğini açıkladı.

Erfelek Hastanesi'nden Akliman'a kadar uzanan güzergahta toplam 9 köprü yapılacağını belirten Üçüncüoğlu, derenin de ıslah edileceğini kaydetti. Alanda incelemelerde bulunarak çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Üçüncüoğlu, "Akliman'da yıllardır dar olan iki köprümüz vardı. Bu köprülerde çok sayıda trafik kazası yaşandı. DSİ tarafından başlatılan projeyle birlikte artık bu köprüler çift yönlü olacak ve trafik kazalarının önüne geçilecek. Erfelek Hastanesi'ne kadar olan bölgede toplam 9 köprü yapılacak ve dere ıslahı gerçekleştirilecek" dedi.

Akliman-Hamsilos çevresinde yapılan yürüyüş yolları, piknik alanları ve güneş enerjili aydınlatmalarla bölgenin cazibesinin arttığını hatırlatan Üçüncüoğlu, "Yaklaşık 4 katrilyonluk bir yatırımla gerçekleşen bu projede Tarım Bakanımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. En büyük destek ise Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ait. Onun liderliğinde Türkiye'de büyük bir değişim yaşanıyor" diye konuştu. - SİNOP