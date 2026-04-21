Sincikli sporcu Türkiye ikincisi oldu

Yalova'da düzenlenen Türkiye Nurettin Yüksel Bilek Güreşi Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinde Sincikli sporcu Mehmet Delikanlı önemli bir başarıya imza attı.

7-8-9 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonda 23 yaş 60 kilo kategorisinde mücadele eden Delikanlı, sağ kol kategorisinde Türkiye ikincisi, sol kol kategorisinde ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Elde ettiği derecelerle ilçesine gurur yaşatan başarılı sporcu, Sincik'i en iyi şekilde temsil etti.

Fatih Yıldız, gösterdiği başarıdan dolayı Mehmet Delikanlı'yı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Yıldız ayrıca, sporcunun yetişmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Başarılı sporcu, elde ettiği derecelerle milli takım yolunda önemli bir adım atmış oldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
