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Adıyaman Sincik'te Arıcılar Zorlu Sezonun Ardından Bal Hasadına Başladı

Adıyaman Sincik'te Arıcılar Zorlu Sezonun Ardından Bal Hasadına Başladı
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Adıyaman’ın Sincik ilçesinde uzun ve meşakkatli geçen sezonun ardından arıcılar bal hasadına başladı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde uzun ve meşakkatli geçen sezonun ardından arıcılar bal hasadına başladı.

İlkbahar döneminde ova köylerinde arıların oğul ve yavru gelişim sürecini tamamlayan üreticiler, yaz aylarında kovanlarını ilçenin yüksek kesimlerinde bulunan yaklaşık 2 bin 500 rakımlı Türk Dağı eteklerindeki yaylalara taşıdı. Geven başta olmak üzere yüzlerce çiçek türünden nektar toplayan arıların ürettiği balın sağımı başladı. Yaklaşık 30 yıldır arıcılıkla uğraştığını belirten Abuzer Önder, bu yıl bal rekoltesinin önceki yıllara göre bir miktar düşük olduğunu söyledi.

Uzun ve meşakkatli bir sezonun ardından yayla sezonunu tamamlayarak bal sağımına başladıklarını ifade eden Önder, "Bahar mevsiminde ova köylerinde arılarımızın oğul ve yavru dönemini tamamladık. Daha sonra Türk Dağı eteklerindeki yaylalara çıktık. Uzun süren sezonun ardından şimdi bal sağımına başladık. Nasibimizde ne varsa onu almaya çalışıyoruz. Bu yıl bal rekoltesi önceki yıllara göre biraz daha düşük" dedi.

Sincik'te üretilen yayla balı, özellikle geven bitkisi ve zengin dağ florası sayesinde bölgenin önemli doğal ürünleri arasında yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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