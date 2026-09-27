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Sincik Kaymakamı Yıldız, Söğütlü Camii ve gençlik merkezinde inceleme yaptı

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Sincik Kaymakamı Yıldız, Söğütlü Camii ve gençlik merkezinde inceleme yaptı
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Sincik Kaymakamı Fatih Yıldız, tamamlanma aşamasındaki Söğütlü Camii ile Hz. Mus'ab Bin Umeyr Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Caminin vatandaşların ibadet ihtiyaçlarına, merkezin ise gençlerin gelişimine katkı sunması hedefleniyor.

Adıyaman'ın Sincik Kaymakamı Fatih Yıldız, yapımı tamamlanma aşamasına gelen Söğütlü Camii ile Sincik Müftülüğüne bağlı Hz. Mus'ab Bin Umeyr Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Fatih Yıldız, beraberindeki yetkililerle birlikte Söğütlü Camii ve Hz. Mus'ab Bin Umeyr Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Çalışmaları yerinde inceleyen Yıldız, yapıların mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Söğütlü Camii'nin vatandaşların ibadet ihtiyaçlarına hizmet vermesi, Hz. Mus'ab Bin Umeyr Gençlik Merkezi'nin ise gençlerin sosyal, kültürel ve manevi gelişimlerine katkı sunması hedefleniyor. Yakın zamanda hizmete açılması planlanan merkezde gençlerin çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunabilecekleri alanların oluşturulması amaçlanıyor.

İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Sincik Kaymakamı Fatih Yıldız, "İlçemize kazandırılan Söğütlü Camii ve Hz. Mus'ab Bin Umeyr Gençlik Merkezi'nin çalışmalarını yerinde inceleyerek gelinen son durum hakkında bilgi aldık. Bu eserlerin vatandaşlarımızın ve özellikle gençlerimizin ihtiyaçlarına önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Camimizin ilçemizin manevi hayatına, gençlik merkezimizin ise gençlerimizin sosyal, kültürel ve manevi gelişimine katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Eserlerin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen kurumlarımıza, hayırseverlerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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