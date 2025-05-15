Sincapla Kurulan Bağ: İş Makinesi Operatörü ve Kedisinin Hikayesi

Sincapla Kurulan Bağ: İş Makinesi Operatörü ve Kedisinin Hikayesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş makinesi operatörü, piknik yaptığı ormanda hasta bulduğu bir sincabı evine götürerek iyileştirdi. Sincap, doğaya salındıktan sonra da tekrar yanına dönerek birlikte yaşamaya başladı. Genç, sincabına 'Kalender' adını verdi ve ikisi birlikte inşaat sahasında çalışıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde makine operatörü, piknik yapmak için gittiği ormanda hasta olarak bulduğu sincapla bağ kurdu. Evine götürüp besleyerek iyileştirdiği sincap, doğaya salınmasına rağmen beslediği gencin peşini bırakmadı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaatta iş makinesi operatörlüğü yapan Osman Mendi (23), 4 ay önce ailesiyle pikniğe gittiği ormanlık alanda yanına gelen ve hasta olan Sincabı elleriyle besledi. Kısa sürede bağ kuran sincap, Mendi'nin peşini bırakmadı. Mendi, hasta olan Sincabı evine görütürüp besleyerek iyileştirdikten bir süre sonra yeniden piknik alanına giderek doğaya saldı. Sincap kısa süre ormanda dolaşıp yeniden Mendi'nin yanına geldi ve peşini bırakmadı. Genç, peşini bırakmayan sincapla yaşamaya başladı. Her yere onunla giden Mendi, Kalender ismini verdiği sincabıyla, inşaatta da beraber çalışıyor. Evindeki kedisiyle de bağ kuran sincap, kediyle geceleri sarılarak uyuyor.

Sincap ile arasındaki bağda bahseden Mendi, "Ailecek pikniğe gitmiştik. Daha yavruydu, küçücüktü. Yanımıza geldi, fındık falan verdim. Baktım, bana yanaştı. Ben de aldım, hastaydı eve götürdüm. Evde yürümeye falan başladı. Sonra öğrendim ki yasakmış, bırakmaya çalıştım. Bursa'da bir park varmış, oraya götürdüm. Ağaca çıktı, yaklaşık bir saat ağaçta kaldı. Ama sonra tekrar yanıma geldi. Belli ki alışmış bana, yine üstüme çıktı. Ben de tekrar eve getirdim. Evde sürekli benimle oynamaya başladı. Ben de hayvana alıştım, bırakamıyorum artık. İş makinesi operatörüyüm, benimle beraber geziyor. Geldiğinde yaklaşık iki haftalıktı. Dört aydır benimle birlikte. İnşaatlarda birlikte çalışıyoruz. İnşallah ona da operatörlük yaptıracağım. Hayvan sevgisi gerçekten bambaşka bir duygu. Ben daha önce böyle bir şey görmedim. Eskiden kediler falan vardı, tiksinirdim mesela. Ama bunda öyle bir his olmadı. Hatta bana karşılık para teklif edenler oldu, ciddi rakamlar söylediler ama vermedim. Onun yerini hiçbir şeyin doldurabileceğini sanmıyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kremlin: Rus heyeti İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor ama ortada yoklar

Barış zirvesinde kriz! Bir ülke masaya oturdu, diğeri ortada yok
Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı

Ankara'da merakla beklenen görüşme başladı
Bakan Fidan'dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok

İmzalar atıldı ama YPG direnmeye devam ediyor
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yaz tatili geç başlıyor

Yeni eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yaz tatili geç başlıyor
Pamukkale Üniversitesi'nde Filistin'e destek için düzenlenen etkinlik tepki topladı

Üniversitede düzenlenen etkinlik tepki topladı: Allah akıl versin
Galatasaray'da Lucas Torreira'dan Okan Buruk'a olay şaka

Mikrofonu eline alıp Okan Buruk'u istifaya davet etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
Esila Ayık hakkında tahliye kararı

İlk kez hakim karşısına çıktı! Mahkemeden Esila Ayık kararı
Kilo kontrolünde Sağlık Bakanı Memişoğlu'na sürpriz! Hemen uyarı geldi

Kilo kontrolünde Bakan Memişoğlu'na sürpriz! Hemen uyarı geldi
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
Altın fiyatlarında sert düşüşü temsil eden şelale düşüşü senaryosu gerçek oldu

Altın fiyatlarında şelale senaryosu gerçek oldu
Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye erinin korkunç planı! Çivi ve eter detayı kan dondurdu

İtfaiye erinin korkunç planı! Çivi ve eter detayı kan dondurdu
Trump Katar'daki ABD askerlerine moral vermek için dans etti

Trump Katar'daki ABD askerlerine moral vermek için böyle dans etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.