Simge Sağın, Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde Coşku Dolu Bir Konser Verdi

Çanakkale Simge Sağın'ı ağırladı. Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleşen konserde sanatçı, sevilen şarkıları ve enerjik sahne performansıyla Çanakkaleli müzikseverlere coşku dolu bir akşam yaşattı.

Çanakkale Kültür Yolu Festivali, birbirinden renkli etkinliklerle devam ederken festivalin altıncı akşamında müzikseverler Simge Sağın konserinde buluştu. Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleştirilen konserde sevilen sanatçı, enerjisi ve güçlü sahne performansıyla Çanakkalelilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Konser alanını dolduran Çanakkaleli müzikseverler, Simge'nin sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Sahne performansı boyunca izleyicilerle kurduğu güçlü iletişimle geceye renk katan Simge Sağın, hareketli şarkılarıyla konser alanındaki coşkuyu artırdı. Müzikseverlerin şarkılara eşlik ettiği gecede festival alanında keyifli ve enerjik görüntüler ortaya çıktı.

Çanakkale'yi kültür ve sanatın buluşma noktası haline getiren festival, 6 Eylül'e dek konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere uzanan programıyla ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı