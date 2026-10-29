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Simav’da Cumhuriyet’in 103’üncü yılı kutlandı

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Simav’da Cumhuriyet’in 103’üncü yılı kutlandı Haber Videosunu İzle
Simav’da Cumhuriyet’in 103’üncü yılı kutlandı
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Kütahya’nın Simav ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Simav İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Cumhuriyet Anadolu Lisesi tarafından kutlama programı düzenlendi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Simav İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Cumhuriyet Anadolu Lisesi tarafından kutlama programı düzenlendi.

Simav Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı törenine protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programda konuşan Simav Kaymakam Vekili Erkan Atam, Cumhuriyet'in milletin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin en güçlü ifadesi olduğunu belirterek, Cumhuriyet'in Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yürütülen Milli Mücadele'nin milletin azim ve kararlılığıyla taçlandırılmış hali olduğunu ifade etti. Cumhuriyet'in en kıymetli emanetlerden biri olduğunu vurgulayan Atam, "Şehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere bıraktığı bu kutsal emanete sahip çıkmak ve Cumhuriyetimizi daha güçlü yarınlara taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Cumhuriyet'in yalnızca bir yönetim şekli olmadığını kaydeden Atam, hukukun üstünlüğünü gözetmenin, ortak geleceğe sahip çıkmanın ve gelecek nesillere daha müreffeh bir ülke bırakmanın önemine dikkat çekti. Kaymakam Atam, eğitim, bilim, teknoloji ve üretimde ilerlemenin yanı sıra birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Konuşmasında gençlere de seslenen Atam, "Sevgili gençler, sizler Cumhuriyetimizin yarınlarısınız. Tarihinizi ve köklerinizi tanıyarak geleceğe yönelin. Bilime, eğitime ve üretmeye önem verin. Hayal etmekten ve çalışmaktan asla vazgeçmeyin. Sizlerin başarısı, hepimizin gurur kaynağı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında birlik ve beraberliğin önemine değinen Atam, "Birlik olduğumuzda aşamayacağımız hiçbir engel, azimle çalıştığımızda ulaşamayacağımız hiçbir hedef yoktur" diye konuştu.

Konuşmasının sonunda Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Milli Mücadele kahramanlarını ve vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve şükranla anan Atam, gazilere sağlık ve huzur diledi. Simav Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen kutlama programı, öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerle devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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