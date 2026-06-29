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Silopi'de ikinci ürün mısır mesaisi başladı

Silopi'de ikinci ürün mısır mesaisi başladı
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Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Buğdaylı köyünde hububat hasadının ardından çiftçiler ikinci ürün mısır ekimi için tarlalara indi. Üreticiler, yüksek rekolte beklerken sulama maliyetleri için destek talebinde bulundu.

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Buğdaylı köyünde, hububat hasadının ardından tarlalar boş kalmadı. Bölge tarımının önemli üretim kalemlerinden biri olan ikinci ürün mısır ekimi için çiftçiler yoğun bir çalışma dönemine başladı. Buğday ve arpa gibi kışlık ürünlerin hasadının ardından gerçekleştirilen ikinci ürün mısır ekimi, hem toprağın yıl boyunca verimli kullanılmasını sağlıyor hem de bölge ekonomisine katma değer sunuyor. Üreticiler, bu yıl yüksek rekolte ve kaliteli mahsul elde etmeyi umut ediyor.

HUBUBAT HASADININ ARDINDAN MISIR EKİMİ BAŞLADI

Silopi'ye bağlı Buğdaylı köyünde çiftçiler, hububat hasadını tamamlamalarının ardından ikinci ürün mısır ekimi için tarlalara indi. Haziran sonu ile Temmuz başı arasındaki dar zaman aralığında yapılan ekim için bölgede hummalı bir çalışma yürütülüyor. Toprak hazırlığından ekim sıklığına, tohum seçiminden sulama planlamasına kadar her aşamada titiz davranan üreticiler, ikinci ürün mısırın bölge tarımı açısından önemli bir gelir kaynağı olduğunu belirtiyor.

ÇİFTÇİLER YÜKSEK REKOLTE BEKLİYOR

Buğdaylı köyündeki üreticiler, mısır ekiminde verimli bir sezon geçirmeyi hedefliyor. Toprakla buluşturulan tohumların gelişim sürecinde özellikle sulamanın büyük önem taşıdığı ifade ediliyor. Çiftçiler, havaların ısınmasıyla birlikte mısır bitkisinin su ihtiyacının artacağını belirterek, bu süreçte sulama maliyetlerinin üreticiler üzerinde ciddi bir yük oluşturduğunu dile getirdi.

ÜRETİCİLER SULAMA MALİYETLERİ İÇİN DESTEK BEKLİYOR

Bölgedeki üreticiler, sulama amaçlı kullanılan elektrik ücretlerinde devlet desteği talep etti. Artan girdi maliyetleri karşısında üretimin sürdürülebilirliği için maliyetlerin düşürülmesinin büyük önem taşıdığı vurgulandı. Köy halkı, binbir emekle yetiştirdikleri ürünlerin hasat döneminde hak ettiği değerden alıcı bulmasını bekliyor. Üreticiler, açıklanacak taban fiyatın hem emeklerini karşılamasını hem de kendilerini zarar ettirmeyecek seviyede olmasını istiyor. Silopi'de başlayan ikinci ürün mısır mesaisiyle birlikte çiftçiler, zorlu üretim sürecine rağmen bereketli bir sezon geçirmeyi umut ediyor.

Haber: Halil Azizoğlu

Dilşad Özcan
Dilşad Özcan
Haberler.com
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