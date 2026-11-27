Silopi Kaymakamı Partal, Dicle Mahallesi'nde yangın mağduru aileyi ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde Kaymakam Çağlar Partal, Dicle Mahallesi'ndeki evlerinde çıkan yangından etkilenen Esat Salçuk ve ailesini ziyaret etti. Partal, aileye geçmiş olsun dileklerini ileterek üzüntüsünü dile getirdi ve destek ve dayanışmanın önemini vurguladı.
Şırnak'ın Silopi ilçe Kaymakamı Çağlar Partal, yangın mağduru aileyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kaymakam Partal, Dicle Mahallesi'ndeki evlerinde çıkan yangından etkilenen Esat Salçuk ve ailesiyle bir araya geldi. Yangın nedeniyle mağduriyet yaşayan aileyi ziyaret eden Partal, geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Yangından etkilenen aileye geçmiş olsun temennilerini ileten Kaymakam Partal, destek ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı