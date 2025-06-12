Şile Plajı'nda Kamikaze Dronuna Benzer Cisim Paniğe Neden Oldu

Şile Plajı'nda Kamikaze Dronuna Benzer Cisim Paniğe Neden Oldu
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Şile Uzunkum Plajı'nda sahile vuran ve Ukrayna kamikaze dronuna benzeyen bir cisim, vatandaşlar arasında paniğe sebep oldu. Cisim üzerindeki patlayıcı düzenek varlığı nedeniyle SAS komandolarınca incelemeye alındı.

Şile Uzunkum Plajı'nda sahile vuran ve Ukrayna kamikaze dronuna benzeyen bir cisim paniğe neden oldu. Üzerinde patlayıcıya benzer düzenek bulunan cisim, SAS komandolarınca incelemeye alındı.

Olay, Şile Uzunkum Plajı'nda geçtiğimiz gün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde bulunan vatandaşlar deniz kenarında kamikaze dronuna benzer bir cisim olduğunu gördü. Durumu hemen Şile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildiren vatandaşların ihbarı üzerine ekipler kısa sürede olay yerine intikal etti. Sahil Güvenlik ekipleri, plaj çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak söz konusu cismi kontrol altına aldı. Henüz nereden geldiği bilinmeyen cismin Ukrayna yapımı kamikaze dronlar ile benzerlik gösterdiği ve alt kısmında bulunan düzeneğin ise patlayıcıya benzediği dikkat çekti. Söz konusu cisim, SAS Komutanlığı tarafından incelemeye alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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