Siirtli Vatandaş: Klimayı Açamıyoruz Faturalardan Dolayı. Kışın Üstüne Bir Örtü Attık, Yaz Oldu Hala O Örtüyü Alamıyoruz

YUSUF ELİK

Siirt'te yaz aylarının gelmesiyle beraber sıcak havalar etkisini göstermeye başladı. Fiyatların yükselmesi nedeniyle birçok vatandaş klima satın alamadı. Olan da yüksek gelen elektrik faturaları yüzünden klimasını açamıyor. Siirtli vatandaş Mahfuz Aybek, "Klimayı açamıyoruz faturalardan dolayı. Kışın üstüne bir örtü attık, yaz oldu hala o örtüyü alamıyoruz" dedi.

Yaz mevsiminin gelmesiyle yurt genelinde hava sıcaklıkları yükselmeye başladı. Siirtli vatandaşlar, yaz gelmesine rağmen faturalardan dolayı klima çalıştıramadıklarını belirtti.

"KIŞIN ÜSTÜNE BİR ÖRTÜ ATTIK, YAZ OLDU HALA O ÖRTÜYÜ ALAMIYORUZ"

Yüksek gelen faturalar nedeniyle klima açamadıklarını söyleyen Mahfuz Aybek, şunları söyledi:

"Klimayı açamıyoruz faturalardan dolayı. Kışın üstüne bir örtü attık, yaz oldu hala o örtüyü alamıyoruz. Çok saçma bir durumun içindeyiz ülkece. Her geçen gün daha da kötü oluyoruz. Her geçen gün daha kötü olacağız zaten. Umarım en kısa zamanda değişiriz. Gençler olarak çok kötü hissediyoruz ve çok kötü durumdayız. Bünyeyi alıştırmaya çalışıyoruz sadece, bünye biraz daha sıcağa alışsın diye. Her geçen gün de alışıyoruz. Zaten evde tamamen don atletiz."

"5 BİN LİRA MAAŞ ALAN ADAM KLİMA ALAMAZ"

Klima alacak maddi durumu olmadığını belirten Murat Şen ise "Biz, işçi adamız, klima alacak gücümüz yok. Şu anda en ucuz klima 18 bin liradan başlıyor. 5 bin lira maaş alan adam klima alamaz. Lüks olur, lüks hayat olur. Olmaz, bize göre değil. Vantilatör yakılıyor. Vantilatör de nasıl ki evdeki ocak var, ısınmalı ocak, onun gibi yakıyordur herhalde. Şu an hiç yakmasak 200 lira geliyor. Hiçbir şey yakmasan 200 lira elektrik faturamız geliyor" dedi.

"BEKLENTİMİZİN YÜZDE 50'SİNİ BİLE KARŞILASA ÇOK İYİ"

Maliyetlerin yükseldiğini ifade eden klima satıcısı Mahmut Güzel, "Havalar ısındıktan sonra klima satışı oluyor haliyle Siirt'te ama maliyet yüksek, fiyatlar yüksek. İnşallah önümüzü görürüz. Elektrik de bayağı bir yüksek, elektrik faturası da bayağı bir yüksek. Ondan dolayı millet sanki çekinerek alıyor. Ama inşallah satışlar da iyi olur. Stoklarımızı da yapmışız, inşallah beklentimizin üzerinde olur klima satışlarımız. Bu yaz beklentimiz; yüzde 50 de olsa yeter bize. Beklentimizin yüzde 50'sini bile karşılasa çok iyidir. Beklentimiz bu kadar. Sıcaklar bayağı bir bastırdı Siirt'te iki gündür ama şu an inanın klima soran yok. Klima soran olmadığı için de haliyle satışlar da olmuyor. Herhalde ben tahmin ediyorum elektrikten dolayı, yüksek olduğu için klima satışları sanki az gibi olacak. Olacak da ama az olacak" diye konuştu.

"YÜZDE 50 MALİYET DAHA YÜKSEK"

Havaların ısınmasına rağmen kimsenin klima sormadığını belirten Güzel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçen yıla oranla yüzde 50 maliyet daha yüksek. Şu anda geçen sene sattığım bir klimanın maliyeti 4-5 bin lirayken şu an bugünün fiyatı 9 bin lira. Yüzde 50, 80-90 bazı ürünlere göre değişiyor. Ama ortalama yüzde 50, yüzde 60 fark etmiş. Haliyle bu da yansıyor. Fiyatlara da yansıyor, perakende fiyatlarına da yansıyor. Yüksek olduğu zaman milletin alım gücü de azalıyor. 9-10 bin lira bir klima hakikaten de az bir şey değil, fazla ama bazıları da mecbur almak zorunda kalıyor. Çoluk çocuğu olan var. Sıcakta kalıyor, yatamıyor. Daire sistemi var bütün lojmanlarda, apartmanlarda. Çoğu apartmanlar sıcak, durulmuyor. ya göç ediyor, 2-3 ay bir yere gidiyor ya da kaldığı zaman klima almak zorunda kalıyor. Almak zorunda kalanlara da kapımız açık, her zaman satmaya hazırız."

