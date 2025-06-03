Siirt Üniversitesi'nde Sahtecilik Soruşturması Devam Ediyor

Siirt Üniversitesi'nde Sahtecilik Soruşturması Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nde sahte imza ile malzeme alımı yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, Rektör Nihat Şındak ve bazı yöneticiler şüpheli olarak dahil edildi.

Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nde sahtecilik yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma devam ediyor.

2023 yılında Rektör Nihat Şındak'ın imzasının taklit edildiği iddiasıyla, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan kontrollerde, üniversiteye alınan malzemelere dair belgelerde imzaların sahte olduğu Rektörlüğe bildirildi. Rektör Şındak, söz konusu imzaların kendisine ait olmadığını ileri sürerek, Döner Sermaye İşletme Müdürü ve iki personeli hakkında soruşturma başlattı. Konuyla ilgili devam eden soruşturmada, Döner Sermaye İşletme Müdürünün avukatı tarafından yapılan itiraz üzerine Danıştay, kararın usule uygun olmadığına, dosyanın genişletilmesine ve soruşturmaya Rektör Nihat Şındak, Rektör Yardımcısı Tekin Şahin ve Kimya Tesisi Müdürü Orhan Baytar'ın şüpheli sıfatıyla dahil edilmesini hükmetti. Soruşturma, Yükseköğretim Kurulu tarafından görevlendirilecek bağımsız bir komisyon tarafından sürdürülecek. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem de Ege'de
Marmaray'daki darp olayının seyrini değiştirecek ifade: Başörtümü kastederek hakaret etti

Marmaray'daki darp olayında okların yönünü değiştirecek ifade
CHP lideri Özel, 'Koç' üzerinden emekli maaş hesabı yaptı

"Koç" üzerinden maaş hesabı yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'tan şampiyonluğu getirecek transfer hamlesi

Ali Koç'tan şampiyonluğu getirecek hamle
Uzak Şehir'de nefes kesen sahne! 'Sinem'le öpüşmem' diyen Ozan Akbaba kural bozdu

Kurallar yerle bir oldu
Son enflasyon verisiyle tüm maaş hesapları değişti

Kim ne kadar maaş alacak! İşte son rakamlar
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ailesini tahra ile rehin aldı

Tahralı dehşet! Ailesini rehin aldı
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı

Üniversite birincisi gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
Prof. Dr. Pampal'dan 5.8'lik sarsıntı sonrası endişelendiren sözler: Bölgede 9 büyüklüğünde deprem olabilir

Ünlü profesörden 5.8'lik depremle ilgili korkutan sözler
Hikmet Tuğsuz, final öncesi Survivor'dan kaçarcasına ayrıldı

Survivor'ın favori ismi apar topar yarışmayı terk etti! Durum vahim
Öğretmen maaşları temmuzda ne kadar olacak? İşte derecelere göre yeni tablo

Derecelerine göre öğretmenlerin alacağı maaşlar netleşmeye başladı
Bu skandal fotoğrafı, bir ülkenin devlet kurumu paylaştı

Bu skandal fotoğrafı, bir ülkenin devlet kurumu paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.