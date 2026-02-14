Haberler

Siirt'e yeni atanan öğretmenlere sıra gecesi düzenlendi

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni atanan öğretmenler için düzenlediği sıra gecesi programında 500 öğretmeni bir araya getirdi. Etkinlikte yerel kültürü tanıtmak amacıyla müzik dinletileri yapıldı ve çiğköfte yoğruldu.

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kente yeni atanan öğretmenler için sıra gecesi programı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, 429'u yeni atanan olmak üzere toplam 500 öğretmeni bir araya getirdi. İl kültürünü tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinlikte türküler söylendi, halaylar çekildi ve çiğköfte yoğruldu.

İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, yeni atanan öğretmenler için düzenledikleri programı icra ettiklerini söyledi. Saz, 3 dilli, çok kültürlü Siirt'e hoş geldiniz dediklerini belirterek, "Bu programda Urfa geceleri adı altında Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinin en öne çıkmış türküleri icra edildi. Öğretmenlerimiz ilimizi tanıdılar. Halaylar çektiler, çiğköfte yediler. Çok mutlu olduklarını her platformda dile getirdiler. Bundan sonra da ilimizi en iyi şekilde tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.

Şirvan ilçesine sınıf öğretmeni olarak atanan Muhammed Ali İnan da, "Müziklerle, çiğköfte etkinliğiyle hem arkadaşlarımızla tanıştık, kaynaşma fırsatımız oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Başta İl Müdürümüz İlhan Bey olmak üzere. Umarım bu tarz etkinliklerin devamı gelir" diye konuştu.

Okul öncesi öğretmeni Pelin Gökdeniz ise Kurtalan ilçesine atandığını belirterek, "İl Milli Eğitim Müdürüne teşekkür ederiz. Hem alışma hem de kaynaşma adına çok güzel bir aktivite oldu" dedi. - SİİRT

