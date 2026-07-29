Haberler

Siirt’te koruma altındaki çocuğun jandarma olma hayali gerçek oldu

Siirt’te koruma altındaki çocuğun jandarma olma hayali gerçek oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt’te jandarma olmayı hayal eden koruma ve bakım altındaki bir çocuk için anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Siirt'te jandarma olmayı hayal eden koruma ve bakım altındaki bir çocuk için anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce yürütülen Meslek Keşif Projesi kapsamında Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde korunma ve bakım altında bulunan bir çocuk, gelecekte yapmak istediği mesleği yakından tanımak amacıyla Siirt İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Ziyarette jandarma personelince mesleğin görev ve sorumlulukları, çalışma alanları, kullanılan ekipmanlar ve eğitim süreci hakkında bilgi verildi. Komutanlıkta görev yapan personelle bir araya gelen çocuk, jandarma teşkilatının çalışma ortamını yerinde gözlemleme fırsatı buldu. Hayalini kurduğu mesleği yakından tanımanın mutluluğunu yaşayan çocuk, unutamayacağı bir gün geçirirken, Meslek Keşif Projesi ile çocukların ilgi duydukları meslekleri yerinde tanımalarının ve kariyer hedeflerinin desteklenmesinin amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
200'ün üzerinde belediye başkanı CHP'den istifa etti! Yeni Parti’ye katılıyorlar

CHP'de son günlerin en büyük istifa dalgası! Kılıçdaroğlu yıkılacak
Muğla'da orman yangını! Devlet hastanesi boşaltılıyor, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı

Tatil cenneti yanıyor! Yollar kapatıldı, devlet hastanesi boşaltılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü model kumsalda koşarken zor anlar yaşadı! Firikik vermekten kurtulamadı

Ünlü model kumsalda koşarken zor anlar yaşadı! Firikik vermekten kurtulamadı
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirildiler: Emniyette böyle sergilendiler

Operasyonlarda ele geçirildiler: Hepsi böyle sergilendi
ABD ordusunu alarma geçiren video! Askerlerin telefonları toplanabilir

Telefondaki görüntüleri izleyen komutandan askerlere tarihi uyarı
Zehra Güneş'in gala tarzı olay oldu

Ayağının tozuyla galaya katıldı, gören dönüp bir daha baktı
Hacı Sabancı'nın karısıyla fotoğrafına eski aşkı kayıtsız kalamadı

Hacı'nın karısıyla fotoğrafına eski aşkı kayıtsız kalamadı

Netanyahu’nun yemek yediği otele baskın: Kaçamazsın

ABD ziyareti olaylı geçiyor! Netanyahu’nun oteline baskın
Dervişoğlu: Milletvekillerinin gördüğü bir kanun teklifi yok

Müsavat Dervişoğlu küplere bindi: Bu kadar aklını yitirmiş olamaz