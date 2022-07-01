Siirt'te İlk Defa Menengiç Dondurması Üretildi

YUSUF EREN

Siirtli dondurmacı babasından kalan işletmede Siirt'e özgü yöresel bir ürün olan menengiçten dondurma üretti. Bıttım aromalı dondurma vatandaşlardan ilgi gördü.

Siirtli dondurmacı Kaner Hocaoğlu, Türkiye'de ilk defa yöresel lezzetlerden yabani fıstık (bıttım) aromalı dondurma üretti. Aynı zamanda kimyager olan Kaner Hocaoğlu, "Dondurmacıyım. Baba mesleğimiz, babamızdan öğrendiğimiz mesleği devam ettirmeye çalışıyoruz. Ürün yelpazemizi genişletmeye çalışıyoruz" dedi.

"İLK DEFA DENENİYOR"

Siirt'i ön plana çıkarmak istediklerini belirten dondurma üreticisi Kaner Hocaoğlu şunları söyledi:

"Dünyanın muhtelif yerlerine gittiğinizde o yöreye ait ürünleri görüyorsunuz. Isparta'ya gidiyorsunuz gül görüyorsunuz, Antep'e baktığınız zaman fıstık ağırlıklı ürünler var. Biz de Siirt'i tanıtmak ve bu ürününü ön plana çıkarmak istedik. Ürün gerçekten yüksek bir damak tadına sahip. Biz bunu vurgulamak ve üretmek istedik. Beklentimizi karşıladı ve memnuniyet verici. Ürünler de paket halinde, bireysel olarak iyi satılıyor. Bizde geniş bir malzeme bilgisi oluştu çok çeşitle çalıştığımız için. Menengiç gerçekten yüksek bir damak tadına sahip. Bunun dondurmayla ciddi bir uyum göstereceğini düşündük. Düşüncelerimiz doğrultusunda çalışmalar yürüttük. Çalışmalar da olumlu sonuç verdi. Bunu halka arz ettik halk da çok beğendi. Gerçekten tatmaya değer. Yüksek aromalı ve besin değeri yüksek bir ürün. Yeni dünya düzeninde damak tadı değişkenlikler gösteriyor. Yeni nesil dondurmalara geçtik. Sorbe dondurmalar üretiyoruz. Yüzde yüz meyve sıfır süt. Vegan müşterilerimiz var hiçbir şekilde süt tüketemeyen müşterilerimiz var onları da düşünüyoruz. Fıstığın atası olan yabani fıstığa menengiç diyoruz biz bunun dondurmasını ürettik. Yaklaşık iki yıl biz bunun çalışmasını yaptık. Bu sene ürün piyasaya çıktı. Çok memnuniyet verici güzel sonuçlar alıyoruz. Ürünün kalitesini yükselterek hizmete devam edeceğiz."

"SABUNU VARDI DONDURMASININ OLMASI DA ÇOK İYİ OLDU"

Dondurmayı deneyen vatandaşlardan Akif Arı da "Çok güzel ben çok beğendim. Damak tadıma da uygun. İnsanların denemesini isterim. Bir de hani bıttım bizim yöremize ait bir şey menengiç de diyorlar biz bıttım olarak kullanıyoruz. Hem bıttım sabunumuz var, fıstığımız var bunlarla alakalı bir şeyler yapılınca hoşumuza gidiyor. Ben şu anda bu dondurmayı çok beğendim. Fazla yoğun da değil çok güzel de bir tadı var" diye konuştu.

ANKA / Yerel