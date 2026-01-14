Siirt'te geçtiğimiz yıl meydana gelen asayiş olaylarının yüzde 99,9'u aydınlatıldı

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 2025 yılında asayiş olaylarının yüzde 99,9'unun aydınlatıldığını açıkladı.

Siirt Valiliği koordinasyonunda, 2025 yılı boyunca il genelinde yürütülen güvenlik ve asayiş faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme toplantısı, Vali Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda il genelinde 2025 yılı içerisinde yürütülen asayiş, terörle mücadele, narkotik, kaçakçılık, siber suçlar, düzensiz göç, trafik güvenliği ve okul çevrelerinin güvenliğine yönelik çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı. 2025 yılı boyunca il genelinde yürütülen güvenlik ve asayiş faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Kızılkaya, huzur ve kardeşlik kenti Siirt'te vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla güvenlik birimlerince gece gündüz demeden yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. Vali Kızılkaya, il genelinde özellikle kişilere ve mal varlığına karşı işlenen asayiş olayları bakımından suç ve suçlularla mücadelenin titizlikle devam ettiğini belirterek, "Jandarma ve emniyet sorumluluk bölgelerinde 2025 yılı içerisinde il genelinde 5 bin 923 asayiş olayı meydana gelmiş, 4 bin 865 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem uygulanmıştır. İlimizde, kişilere karşı işlenen 10 önemli suç türünde meydana gelen toplam bin 734 olayın bin 733'ü aydınlatılarak yüzde 99,9 başarı sağlanmıştır. Malvarlığına karşı işlenen 9 önemli suç türünde meydana gelen toplam 375 olayın 371'i de aydınlatılarak yüzde 98,9 oranında başarı elde edilmiştir. Ayrıca malvarlığına karşı suçlarda Jandarma bölgesinde gasp, kapkaç, motosiklet hırsızlığı, yankesicilik ve oto hırsızlığı gibi olaylar hiç yaşanmamıştır. Bir önceki yıl olan 2024 yılına kıyasla, asayiş olaylarında güvenlik güçlerimizin inisiyatifiyle yüzde 11 oranında bir azalma sağlanmıştır" dedi.

"Aranan şahıslara yönelik kararlı mücadele"

Üzerinde hassasiyetle durulan bir diğer konu ise ilde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen kararlı çalışmalar olduğuna vurgun yapan Vali Kızılkaya, "Suç işleyen ya da suça karışan şahısların toplum içerisinde serbestçe dolaşmasına asla müsaade edilmemektedir. Bu kapsamda, Kasım ayı içerisinde ilimizde yapılan operasyonlarda, 5 yıla kadar hapis cezası ile araması olan 186 kişi, 5-10 yıl arası hapis cezası araması bulunan 31 kişi, 10 yıl üzeri hapis cezası araması bulunan 16 kişi, ifadesine başvurulmak üzere aranan 805 kişi olmak üzere, toplam bin 38 aranan şahıs, kolluk kuvvetlerimizin titiz ve yoğun çalışmaları sonucu yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir" diye konuştu.

"Terörle kararlı mücadele devam ediyor"

2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen 250 operasyonda, PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ ve TKP/MLKP terör örgütleri kapsamında faaliyet yürüttüğü tespit edilen 70 kişi ile silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası suçlarından toplam 180 şüphelinin yakalanıp haklarında adli işlemler başlatıldığını aktaran Vali Kızılkaya, "Terörle mücadele kapsamında yürütülen önleme ve bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde; il genelinde 923 hanede 2 bin 490 kişiye bilgilendirme yapılmış, il giriş-çıkış noktalarında ise 102 bin 072 şahıs ve 21 bin 827 araç sorgulanmıştır.

Aziz milletimizin ve devletimizin varlığına ve bölünmez bütünlüğüne, huzur, güvenlik ve kardeşliğine kast eden her türlü terör ve terör örgütü ile olan mücadelemiz artan azim, inanç ve kararlılıkla devam etmektedir" şeklinde konuştu.

Gençleri zehirleyerek toplumu ve aile yapısını tehdit eden uyuşturucu ve uyuşturucu suç çeteleri ile mücadelenin kesintisiz sürmekte olduğunu belirten Vali Kızılkaya, "2025 yılında düzenlenen 666 operasyonda 857 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. Operasyonlar sonucunda 259 kilo kubar esrar, 1 kilo 169 gram eroin, 98 kilo 889 gram metamfetamin, 5 kilo bonzai, 5 kilo 437 gram skunk, 4 bin 509 adet sentetik ecza maddesi, 2 bin 730 adet kök kenevir ile 26 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmiştir. Ayrıca 124 metruk binanın kontrolü yapılmış, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında 47 bin 119 vatandaşımıza eğitim verilmiştir. 2025 yılında 416 madde bağımlısı vatandaşımız sağlık kuruluşlarımıza başvurmuş, 40 kişi ilimizde ve il dışındaki tedavi merkezlerine sevk edilerek tedavi altına alınmıştır" dedi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 2025 yılında il genelinde 311 operasyon icra edildiğini bildiren Vali Kızılkaya, "479 şüpheli şahıs hakkında adli işlem uygulanmış, yaklaşık 15 milyon 476 bin lira vergi kaybı önlenmiştir. Siber suçlarla mücadele kapsamında 2025 yılında 722 siber olay meydana gelmiş, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 2 bin 43 kişi hakkında adli işlem başlatılmış, 3 bin 670 yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli site kapatılmıştır. Aynı yıl içerisinde 10 bin 272 vatandaşımıza siber farkındalık eğitimi verilmiştir. Mobil Göç Noktasında 27 bin 196 kişinin kimlik kontrolü gerçekleştirilmiş, yasa dışı yollarla ülkemize girdiği tespit edilen 124 düzensiz göçmen geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir" diye konuştu.

"Güvenli Okul, Güvenli Gelecek" kapsamında okul çevrelerinde denetimler aralıksız sürdürüldüğünü kaydeden Vali Kızılkaya, "Bu kapsamda 242 okulda 484 jandarma personeli, emniyet sorumluluk alanındaki 103 okulda ise 38 ekip görevlendirilmiştir. 2025 yılında il genelinde 429 bin 922 araç denetlenmiş, 256 sürücü belgesi geri alınmış, bin 835 araç trafikten men edilmiştir. 40 bin 253 araç plakasına idari ceza uygulanmıştır. Aynı yıl içerisinde bin 546 trafik kazası meydana gelmiş, bu kazaların 5'i ölümlü, 824'ü yaralanmalı, 717'si maddi hasarlı olarak kayıtlara geçmiştir. Ayrıca motosiklet kazalarının önlenmesi amacıyla 2025 yılı içerisinde 40 bin 693 motosiklet sürücüsü denetlenmiş, 308 motosiklet trafikten men edilmiştir. Trafik eğitimleri kapsamında 39 bin 924 kişiye trafik güvenliği eğitimi verilmiştir" şeklinde konuştu. - SİİRT