Siirt'te Gazze'ye Destek Gösterisi Düzenlendi

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek için Siirt'te vatandaşlar bir araya gelerek, Botan Çayı üzerinde teknelerle Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü kıyısında toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi. Etkinlikte, Filistin'e Destek Platformu tarafından yapılan açıklamada, Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları ve insani yardımların engellenmesi kınanarak Uluslararası Özgürlük Filosu'na destek mesajı verildi. Açıklamada ayrıca, İsrail'in soykırım suçu işlediği, uluslararası kurumların ise sessiz kaldığı vurgulanarak, İslam ülkeleri kınamanın ötesine geçip güçlü adımlar atmaya davet edildi.

Etkinliğe katılan Faruk Süzgün, "Kalbimiz ve gönlümüz Gazze'de, Filistin'de. Filoya katılan kardeşlerimizi sonuna kadar destekliyoruz. Onların selametle ülkelerine dönmelerini diliyoruz" dedi.

Katılımcılardan Yılmaz Çekmen ise "Gazze ablukasını delen Sumud Filosunu temsilen bir gösteri yapmak istedik. STK'lardan ve öğrencilerden oluşan katılımcılarla burada bir araya geldik. Herkesin Gazze'ye ses vermesini ve dünyanın sessiz kalmamasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - SİİRT