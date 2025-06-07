Siirt'te Düğün Salonunda Silahlı Saldırı: Bir Ölü, Üç Yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, düğün salonunda yaşanan silahlı saldırı, bir kişinin hayatını kaybetmesine ve üç kişinin yaralanmasına neden oldu.

Yaralılardan Vedat Pekgöz'ün yaşadığı trajedi, olayın vahametini gözler önüne serdi. 7 yıl önce bir düğünde havaya ateş açılması sonucu kopan elektrik telleri nedeniyle iki parmağını kaybeden Vedat Pekgöz, bu olaydan sonra düğünlere katılmaktan kaçınmıştı. 7 yıl aradan sonra ilk kez bir düğüne katılan Pekgöz, bu kez de silahlı saldırının kurbanı oldu. Saldırıda yaralanan Pekgöz, yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle ifade etti: "7 yıldır hiçbir düğüne gitmiyordum. Geçmişte gittiğim bir düğünde havaya sıkılan silahlar nedeniyle elektrik telleri koptu ve iki parmağımı kaybettim. 7 yıl sonra ilk defa bir düğüne gittim, silahla yaralandım. Ölebilirdim. Bundan sonra böyle olayların olmaması için devletin bir an önce bu olayları el atması lazım. 17 yaşındaki çocuğun elinde silah nasıl olur. Kim tarafından veriliyor. Ölebilirdik" ifadelerini kullandı. - SİİRT