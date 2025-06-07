Siirt'te Düğün Salonunda Silahlı Saldırı: Bir Ölü, Üç Yaralı

Siirt'te Düğün Salonunda Silahlı Saldırı: Bir Ölü, Üç Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir düğün salonunda gerçekleşen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Yaralılardan Vedat Pekgöz, daha önce de bir düğünde yaşadığı talihsizliği anlattı ve devletin bu tür olaylara karşı önlem alması gerektiğini vurguladı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, düğün salonunda yaşanan silahlı saldırı, bir kişinin hayatını kaybetmesine ve üç kişinin yaralanmasına neden oldu.

Yaralılardan Vedat Pekgöz'ün yaşadığı trajedi, olayın vahametini gözler önüne serdi. 7 yıl önce bir düğünde havaya ateş açılması sonucu kopan elektrik telleri nedeniyle iki parmağını kaybeden Vedat Pekgöz, bu olaydan sonra düğünlere katılmaktan kaçınmıştı. 7 yıl aradan sonra ilk kez bir düğüne katılan Pekgöz, bu kez de silahlı saldırının kurbanı oldu. Saldırıda yaralanan Pekgöz, yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle ifade etti: "7 yıldır hiçbir düğüne gitmiyordum. Geçmişte gittiğim bir düğünde havaya sıkılan silahlar nedeniyle elektrik telleri koptu ve iki parmağımı kaybettim. 7 yıl sonra ilk defa bir düğüne gittim, silahla yaralandım. Ölebilirdim. Bundan sonra böyle olayların olmaması için devletin bir an önce bu olayları el atması lazım. 17 yaşındaki çocuğun elinde silah nasıl olur. Kim tarafından veriliyor. Ölebilirdik" ifadelerini kullandı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem

Ege'de korkutan deprem! Çevre illerde paniğe neden oldu
Şehrin en büyük AVM'sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi

Bayramda şehrin en büyük AVM'sine gidenler kabusu yaşadı
Fas Kralı 6. Muhammed, bayramda 1526 mahkumu affetti

Kurban kesmeyi yasaklayan Kral'dan çarpıcı bir karar daha
Göreve gelir gelmez kolları sıvadı! Devin Özek, 40 milyonluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor

Gelir gelmez kolları sıvadı! İlk hedefi 40 milyon euroluk golcü
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran 'çay' şakası

MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran çay şakası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu! Bayramdan sonra imza bekleniyor

Bayramdan sonra imza atacak! İşte Galatasaray'ın yeni Muslera'sı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İçinden kurşun çıktı! Ünlü makarna markası için acil toplatma kararı

İçinden kurşun çıktı! Ünlü makarna markası için acil toplatma kararı
Hırsızlık yaptığı iddia edilen yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar

Yakaladıkları yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı

Yaşlı adamın canlı yayında yaptıkları yanına kalmadı
Akıma kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı

CHP'li başkanın durumu nasıl? Özel hastane önünde son bilgiyi paylaştı
CiloFest 2025 için geri sayım başladı

Türkiye'nin en yüksek festivali için geri sayım başladı
Türkiye'nin 27 yıllık enerji devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 27 yıllık dev holdingi iflas etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.