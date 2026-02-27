Haberler

Siirt'te baraj gölünde mahsur kalan iki kişi kurtarıldı

Siirt'te Ilısu Baraj Gölü'nde botu arızalanan iki kişi, AFAD ekipleri tarafından sağ salim kurtarıldı.

Siirt'te Ilısu Baraj Gölü'nde arızalanan botta mahsur kalan 2 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Ilısu Baraj Gölü'nde botla açılan iki kişi, botun motoru arızalanması sonucu mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine AFAD ekibi sevk edildi. Ekip, iki vatandaşı sağlıklı bir şekilde karaya çekti. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
