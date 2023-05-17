Siirt'te 41 özel birey temsili askerlik heyecanı yaşadı

Siirt'te 41 özel birey, "Temsili Askerlik Uygulaması" çerçevesinde düzenlenen yemin töreniyle asker olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadı.

Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı'na aileleriyle gelen özel bireyler, temsili askerlik için üniformalarını giydikten sonra tören alanındaki yerlerini aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 41 özel birey yemin etti. Birliğe katılan ilk er tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Özel birey kardeşlerimiz temsili askerlik uygulamasıyla askerlik heyecanını ve coşkusunu yaşadılar. Törene katılan kardeşlerimizi ve ailelerini tebrik ediyor, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum" dedi.

Selamlama ve açılış konuşması yapan 3. Komando Tugay Komutan Vekili Yarbay Hüseyin Altınışık ise özel bireyleri ve değerli ailelerini kışlamızda ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Özel birey vatandaşlar da bir günlük de olsa asker olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, kendilerine bu fırsatı verenlere teşekkür etti.

Programın sonunda, bir günlük temsili askerlik yapan askerlere Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu ve protokol üyeleri tarafından terhis belgeleri verildi.

Törenin ardından, Vali Hacıbektaşoğlu, yemin eden özel birey askerler ve aileleriyle bir süre sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Özel birey vatandaşlar daha sonra kışlada Mehmetçiklerle beraber öğle yemeği yedikten sonra araçlarla evlerine bırakıldı.

Törene, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, 3. Komando Tugay Komutan Vekili Yarbay Hüseyin Altınışık, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, bazı kurum müdürleri, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı. - SİİRT