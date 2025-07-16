Siirt'te 40 Çift İçin Toplu Nikah Töreni Düzenlendi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Sağdıcım Polis Olsun Projesi" kapsamında 40 çift için toplu nikah töreni düzenlendi.

Siirt Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında gerçekleştirilen tören, renkli görüntülere sahne oldu. Proje kapsamında evlenen çiftlere gelinlik, damatlık ve çeşitli beyaz eşyalar hediye edildi. Törene, kamu kurum ve kuruluşlarından temsilciler, emniyet mensupları, davetliler ve çiftlerin yakınları katıldı. Nikah merasiminin ardından düzenlenen eğlence programında halaylar çekildi, katılımcılar ve yeni evli çiftler unutulmaz bir gün yaşadı.

Törende konuşan Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesinin önemine dikkat çekerek, bu yıl boyunca aile yapısının güçlendirilmesi, aile birliğinin korunması ve milli-manevi değerlerle beslenmesi herkes için temel bir öncelik olması gerektiğini söyledi. Kızılkaya, "Birlikte nice güzellikleri paylaşacağımız, umutla ve sevgiyle kurulan bu yuvanın da, vatanına, milletine, bayrağına ve devletine bağlı bireyler yetiştireceğine inancım tamdır. Bugün attığınız bu imzalar sadece bir evliliğin değil, aynı zamanda toplumsal birlikteliğin, sevgi ve sadakatin de sözüdür. Genç çiftlerimize ömür boyu saadetler diliyorum" dedi.

Siirt İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, ailenin toplumun temeli olduğunu vurgulayarak, burada milletin temeli olan ailelerin kurulmasına şahitlik ettiklerini ifade etti. Bugün 80 gencin evet diyerek 40 yuvanın temelini attığını kaydeden Öztürk, "Cumhurbaşkanımızın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesi bu merasimi düzenlememiz için en büyük motivasyonumuzdur. Çünkü biliyoruz ki güçlü aile olmadan güçlü Türkiye olmaz. Bugün Siirt Emniyet Müdürlüğü bahçesinde kurulan her çadır birliğimizin, kardeşliğimizin, ortak geleceğimizin çadırıdır" diye konuştu.

Nikahları kıyılan Selahattin ve Rojin Demir çifti mutluluklarını paylaşarak, "Bu anlamlı töreni düzenlediği için başta Siirt Emniyet Müdürümüz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Sayelerinde biz de nikahımızı kıydık. Tören boyunca her şey çok güzel ve özenliydi. Siirt Emniyet Müdürlüğü'nde hayatımızın en özel anını yaşadık. Başta valimize ve emniyet Müdürümüze teşekkürlerimizi sunarız. Darısı tüm bekarların başına" ifadelerinde bulundu. - SİİRT