Siirt'te 250 Çocuk İçin Sünnet Şöleni Düzenlendi

Siirt'te 250 Çocuk İçin Sünnet Şöleni Düzenlendi
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Siirt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Kirvem Polis Olsun Projesi' kapsamında düzenlenen etkinlikte 250 çocuk sünnet edildi. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı ve çocuklar için çeşitli etkinliklerle sona erdi.

Siirt'te "Kirvem Polis Olsun Projesi" kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikle 250 çocuk sünnet edildi.

Siirt Emniyet Müdürlüğü ile Siirt Polis Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneği tarafından Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duaların ardından bir konuşma yapan Siirt İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, bu coğrafyada doğan her çocuğun ezanla büyüdüğünü ve aynı bayrağa selam durduğunu belirterek, "Tıpkı Edirne'deki çocuk gibi, Hakkari'deki evlat da aynı göbek bağı duasıyla hayata başlar. Tekirdağ'da hangi örtü beşiğe seriliyorsa Siirt'te de aynısı serilir. Göbek adı devlet olur, kulağına ezan okunur, saçına kına yakılır" dedi.

Çocuğunu sünnet ettiren Ümran Fidan, "Siirt Valimiz Dr. Kemal Kızılkaya ve İl Emniyet Müdürümüz Necmettin Öztürk'e sünnet şöleni etkinliğinden dolayı teşekkür ederim. Emeği geçen tüm polis arkadaşlara ve emniyet mensuplarına sonsuz teşekkür ederim. Başarılarının devamını dilerim" şeklinde konuştu.

Çocuğunu sünnet ettiren Hacı Kaya da güzel bir etkinlik olduğunu belirterek, Siirt Emniyet Müdürlüğüne ve Siirt Valiliğine teşekkür etti.

Program çocuklar için hazırlanan animasyon programı ile sona erdi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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