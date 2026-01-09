Haberler

Siirt Emniyetinden 15 bin çocuğa ücretsiz giyim ve kırtasiye desteği

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, 'El Ele Sıcak Kalpler Projesi' ile ihtiyaç sahibi 15 bin çocuğa ücretsiz giyim ve kırtasiye yardımı sağladı. Sosyal Market aracılığıyla çocukların eğitim hayatlarına destek verilerek toplumsal dayanışma örneği sergilendi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, toplumun her kesimine dokunan sosyal sorumluluk anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği örnek bir projeyle, il genelinde ihtiyaç sahibi 15 bin çocuğa ücretsiz giyim ve kırtasiye yardımı sağladı.

Çocukların temel ihtiyaçlarına erişimini kolaylaştırmak ve eğitim hayatlarına katkı sunmak amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında çocuklara özel olarak kurulan Sosyal Market, yıl boyunca hizmet vererek binlerce ailenin yüzünü güldürdü. Proje kapsamında çocuklar; yaşlarına ve ihtiyaçlarına uygun şekilde kıyafet ve kırtasiye malzemelerini, hiçbir ücret ödemeden temin etme imkanı buldu.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen, Siirt Polis Teşkilatını Güçlendirme Derneği tarafından desteklenen ve "El Ele Sıcak Kalpler Projesi" adıyla sürdürülen bu anlamlı çalışma, yalnızca maddi bir destek sunmakla kalmayıp, çocukların sosyal hayata katılımlarını güçlendiren ve özgüvenlerini artıran önemli bir dayanışma örneği oldu. Proje, dernek üyeleri ile hayırsever vatandaşların ve bağışçıların gönüllü katkılarıyla büyüyerek 15 bin çocuğa ulaştı; aileler hem sosyal hem de ekonomik yönden desteklendi.

Toplumun huzur ve güvenliği için gece gündüz görev yapan emniyet teşkilatının, aynı zamanda sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek çocukların hayatına dokunması, kamuoyunda büyük takdir topladı. Proje, devlet-millet dayanışmasının en güzel örneklerinden biri olarak öne çıktı.

Projeye destek olmak isteyen hayırsever vatandaşlar, Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile iletişime geçerek ayni bağışta bulunabilecekleri gibi, kargo yoluyla da destek sağlayabiliyor.

Projenin temel amacı; minik kalplere dokunmak, onları yalnız olmadıklarını hissettirmek ve geleceğe daha umutla bakmalarını sağlamaktır.

Siirt Valiliği himayelerinde yürütülen bu anlamlı çalışmaya katkı sunan tüm sivil toplum kuruluşlarına, hayırsever iş insanlarına, bağışçılara ve duyarlı vatandaşlara teşekkür ediyor; çocuklarımızın yarınlarına umut olmaya devam eden herkese şükranlarımızı sunuyoruz. - SİİRT

