Siirt Belediyesi Engelliler İçin Ses Yarışması Düzenledi

Siirt Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engeliler Günü dolayısıyla engellilerin katıldığı 'Engelleri aşta gel' ses yarışması düzenlendi. Yarışmada dereceye giren engellilere ödüller verildi.

Siirt Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engeliler Günü dolayısıyla engellilerin katıldığı 'Engelleri aşta gel' ses yarışması düzenlendi.

Siirt Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen yarışma büyük ilgi gördü. Engelli bireyler ve aileleri heyecanlı anlar yaşadı.

Yarışmada ilk üç giren yarışmacıların yanı sıra katılan bütün engellilere çeşitli ödüller verildi. Yarışmada, Eyüp Sarsılmaz 1'inci, Kader Korkmaz 2'inci, Aslan Çevik 3'üncü oldu. Programda, jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu dereceye giren engellilere Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya tarafından ödülleri verildi.

Yarışmada 3'üncü olan Aslan Çevik, eskiden beri şiir ve roman yazdığını söyledi. Çevik, "Edebi alanlarla ilgileniyorum. Şarkı söylemek benim için bir hobidir. Arkadaşlarım şarkı söylememi beğendiği için ben de zaman zaman CD dinliyorum şarkı ezberlemeye çalışıyorum. Yarışmalar düzenliyor onlara katılıyorum. Halkımızı eğlendirmek onları sevindirmek, coşturmak hoşumuza gidiyor. Ödül alıp almamak hiç önemli değil, önemli olan halkı sevindirmek onları eğlendirmektir" dedi.

Yarışmacı Zeynep Tan, "Heyecanlıyım yarışmaya hazırlandım kazandım çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Yarışmacılardan Elif Evin ise "Burada bulunan başkanlarıma çok çok selamlarımı iletiyorum. Bütün herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Program çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - SİİRT