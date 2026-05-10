Otizmli iki çocuğunu tek başına büyüten annenin Anneler Günü yine buruk geçiyor

Erzurum'da yaşayan 48 yaşındaki Dilek Eraçıkar, doğuştan otizmli iki çocuğunu yıllardır tek başına büyütmenin mücadelesini veriyor. Şiddet gördüğü eşinden 5 yıl önce boşanan Eraçıkar, hem sağlık sorunları hem de geçim sıkıntısıyla mücadele ederken, Anneler Günü'nü yine buruk geçiyor.

Kirada yaşayan ve sağlık sorunları nedeniyle çalışamadığını belirten Dilek Eraçıkar, yıllardır çocuklarının eğitimi ve yaşamı için tek başına çaba gösterdiğini söyledi. 20 yaşındaki Melek Merve ile 18 yaşındaki Melik Emre Kulan'ın doğuştan otizmli olduğunu ifade eden anne Eraçıkar, çocuklarının bir işe girerek kendi hayatlarını kurmasını istediğini dile getirdi. Ev sahibiyle sorun yaşadığını ve evsiz kalma korkusu yaşadığını belirten Eraçıkar, tek isteğinin çocuklarının geleceğinin güvence altına alınması olduğunu söyledi.

"Bugün Anneler Günü ama ben hiç mutlu olamadım"

Dilek Eraçıkar, evliliğinin çok kötü geçtiğini ifade ederek, "Eşimden dayak, hakaret ve işkence gördüm. Çok huzursuz bir evlilikti. 5 yıl önce eşimden boşandım. Bu evlilikte biri kız, biri erkek iki özel gereksinimli çocuğum oldu. Kızım 20 yaşında, oğlum 18 yaşında. İkisi de otizmli. Hayat mücadelesi veriyorum. Tek başımayım. Çocuklarımı devlet okuluna gönderiyorum. Devletimiz özel eğitim konusunda destek oluyor Allah razı olsun ama ben çok yoruldum, çok çaresizim. Mesela bugün Anneler Günü. Ben de isterdim çocuklarım bana bir hediye alsın, Anneler Günü'nü kutlasın. Bu üzüntüyü yaşıyorum ama yapacak bir şey yok. Evim kirada. Çalışamıyorum, rahatsızım. Fıtığım var, yürüyemiyorum. İlaçlarla çocuklara bakmaya çalışıyorum. Ev sahibi yaza kadar çıkmamızı istedi. Hiçbir destekçim yok. Çocuklarıma iş arıyorum. Büyük kızımı okuttum, diplomasını aldım. EKPSS'ye de girdi ama işe giremedi. İşe girmesini çok istiyorum. Kendi düzenlerini kursunlar, sosyal hayata girsinler, hayatlarını yaşasınlar istiyorum. Bir özel çocuk annesi olarak tek duam çocuklarımın kendi hayatlarını sürdürebileceği bir düzenlerinin olmasıdır" dedi.

"Başımızı sokacak bir ev istiyorum"

Eraçıkar, eğer imkan olursa başlarını sokacak bir ev istediğini belirterek, "Çünkü çok çaresizim. Ev sahibiyle avukatlık sürecine girdik. Eşyalarım toplu halde duruyor. İmkanım yok, çocukları evden çıkaramıyorum. Allah büyüktür. Belki bir yerde bir imkan olur, çocuklarıma iş hakkı verilirse çok dua ederim. Tek isteğim çocuklarımın işe girmesi ve başımızı sokacak bir evimizin olması. Hasta ve rahatsızım. Tek başımayım, kimsem yok. İki çocuğumla yaşam mücadelesi veriyoruz. Bir anne olarak 20 yıldır mücadele ediyorum" diye konuştu.

"Annem için bir hediye alamadığım için üzgünüm"

Otizmli Melek Merve Kulan ise annesine Anneler Günü'nde hediye alamadığı için üzgün olduğunu söyleyerek, "Anneler Günü'nde anneme bir şey alamadığım için çok üzgünüm. Annem bize tek başına baktı, bizi büyüttü. Bütün zorluklara rağmen bizi bugünlere getirdi. Keşke kiramızı ödeyebilsek, kardeşimle birlikte anneme destek olabilsek. Onun yanında olmak, ihtiyaçlarını karşılamak isterdim. Çok güzel bir hayatımız olurdu" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

