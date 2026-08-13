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Bodrum'da Sahile 2 Ton Buz Döküldü

Bodrum'da Sahile 2 Ton Buz Döküldü
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir işletmeci, sıcak havadan bunalanlar için sahile 2 ton buz döktürdü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir işletmeci, sıcak havadan bunalanlar için sahile 2 ton buz döktürdü. Özellikle çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.

İlçede faaliyet gösteren buz firmasının işletmecilerinden Mert Can Meral, ailesiyle birlikte sahile gitti. Sıcaktan bunalan Meral, kendisiyle aynı durumda olanları serinletmek için kumsala yaklaşık 500 kilo buz döktürdü. Özellikle çocukların ilgisinden dolayı çok mutlu olan işletmeci, 1,5 ton daha buz getirtip sahile döktürdü. Kumsala serilen buz, özellikle çocukları çok mutlu etti. Gönüllerince eğlenen çocuklar, buz banyosu yaptı. Basın mensuplarına açıklama yapan işletmeci Mert Can Meral; "3 günden beri çok sıcak bir hava var. Ben de bugün denize geldim. Etrafta çok çocuk vardı, önce 500 kilo döktürerek çocukları serinletmek istedim. Hepsi çok eğlendi, çok güldü, çok mutlu oldu. Sonra 1,5 ton daha getirip buraya serdik. Şu anda bütün çocukların keyifleri yerinde. Çocukları eğlendirmek güzel bir şey. Benim de çocuğum var, keyif aldım, mutlu oldum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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