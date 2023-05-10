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Siber güvenlik anlatıldı

Siber güvenlik anlatıldı

Yerel Haberler

DÜZCE (İHA) – Düzce Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada siber güvenlik ve sosyal medya bağımlılığı ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluş personellerine eğitim vermeye başladı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada siber güvenlik ve sosyal medya bağımlılığı ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluş personellerine eğitim vermeye başladı.

Düzce'de Bilişim Haftası dolayısıyla Emniyet Müdürlüğü tarafından eğitimler düzenlendi. Kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan personellere yönelik gerçekleştirilen eğitimlerin ilki Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. Bu çerçevede, Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eğitim programında personellere siber güvenlik ve sosyal medya bağımlılığı konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emniyet Müdürlüğü Düzce Yerel Haberler

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