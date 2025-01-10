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Siber Farkındalık Projesi İş Birliği Protokolü İmzalandı

Siber Farkındalık Projesi İş Birliği Protokolü İmzalandı
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Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kamusal Siber Savunma Derneği arasında Siber Farkındalık Projesi için iş birliği protokolü imzalandı. Proje, siber güvenlik alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi hedefliyor.

Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kamusal Siber Savunma Derneği arasında Siber Farkındalık Projesi İş Birliği Protokolü imzalandı.

Ankara Kalkınma Ajansının siber güvenlik alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirmek ve dijital dünyada daha güçlü olmak hedefiyle hayata geçirdiği "Siber Vatan Programı 2025" çerçevesinde Ajans, Ankara İl Eğitim Müdürlüğü ve Kamusal Siber Savunma Derneği arasında Siber Farkındalık Projesi İş Birliği Protokolü imzalandı.

"Ne kadar çok insanın hayallerini gerçekleştirebiliyorsak projelerimiz o kadar başarılı oluyor"

İmza töreni öncesinde konuşan Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, "Ankara Kalkınma Ajansı olarak şimdiye kadar binin üzerinde projeyi hayata geçirmesi noktasında desteklerimiz oldu. Bundan sonraki süreçte de desteklerimiz devam edecek. Paydaşlarla projeler güzel. Ne kadar çok insana dokunabiliyorsak, ne kadar çok insanın hayallerini gerçekleştirebiliyorsak projelerimiz o kadar başarılı oluyor. Burada da özellikle Ankara'mızın güzide, en özel kurumlarından biri olan İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve alanında öncü sivil toplum kuruluşlarından Kamusal Siber Savunma Derneği'yle birlikte bu güzel projeyi hayata geçirmenin ilk adımı olan imza törenindeyiz. Ben emeği geçen müdürümüze, il müdürümüze ve başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Bundan sonraki süreçte de daha güzel projelerle inşallah birlikte olabilme temennisini de sizlerle paylaşmak istiyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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