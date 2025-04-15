Yazar Sibel Oğuz, Yüksekovalı öğrencilerle buluştu

HAKKARİ - Öykü yazarı Sibel Oğuz, Yüksekova TOKİ Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Tahir Duman'ın daveti üzerine ilçede öğrencilerle bir araya gelerek "Annem Zeytin ve Çay" isimli kitabı hakkında söyleşi ve imza günü düzenledi. Söyleşi sırasında, yazar Sibel Oğuz kitabının içeriği hakkında konuştu ve önemli anekdotlar paylaştı.

Karslı yazar Sibel Oğuz, "Annem Zeytin ve Çay" adlı kitabının okuyucuları tarafından büyük ilgi görmesi üzerine sevenleriyle buluşma turlarına başladı. Eğitimci yazar Tahir Duman'ın daveti üzerine yazar Sibel Oğuz, Yüksekova'ya gelerek öğrencilerle buluştu. Yaza, program kapsamında çarşamba gününe kadar Yüksekova, Hakkari ve Şemdinli'deki çeşitli okullarda söyleşiler yapacak.

Yüksekova TOKİ Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluşan yazar Oğuz, keyifli bir söyleşi düzenledi. "Annem Zeytin ve Çay" kitabının içeriğini tanıtan yazar Oğuz, öğrenciler tarafından gelen soruları içtenlikle yanıtladı. Sonrasında okul müdürü Yavuz Akgöl ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Tahir Duman, Sibel Oğuz'a plaket ve hediye takdim etti. Yazar, imza töreninde öğrencilerin ilgisiyle kitaplarını imzaladı.

Program sonrasında konuşan Yazar Sibel Oğuz, "İnsanın olduğu her yer anlatmaya değerdir" diyerek yola çıktığını ve Hakkari'nin ilham verici bir durak olduğunu belirtti. Programı yakın bir zamanda kaybettiğimiz ünlü edebiyatçı Ferid Edgü anısına düzenlediğini ifade eden yazar, Ferid Edgü'nün eserleri hakkında önemli detaylar paylaştı.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Tahir Duman ise, yazar Sibel Oğuz'u ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ve programın öğrenciler için oldukça verimli geçtiğini belirtti. Öğrencilerin kaliteli bir yazarla tanıştığını ve bundan sonraki programlarda da yazarlarla öğrencileri buluşturma girişimlerinin olacağını vurguladı.