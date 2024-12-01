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Si-Ser İşitme Cihazları'ndan Anlamlı Sosyal Sorumluluk Projesi

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Si-Ser İşitme Cihazları, Denizli'deki 15'inci kuruluş yıldönümünde anaokulu öğrencileri ve işitme sorunu yaşayan yaşlıları bir araya getirerek işitme sağlığı ve kulak bakımı konusunda önemli bilgiler verdi.

İki kuşak bir arada işitme sağlığı ve kulak bakımını öğrendi

Si-Ser İşitme Cihazları, Denizli'deki 15'inci kuruluş dönümde anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı

DENİZLİ - İşitme cihazı ve merkezi sektörünün tercih edilen markalarından Si-Ser, Denizli'deki 15'inci kuruluş yıl dönümünde anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Anaokulu minikleri ve işitme sorunu yaşayan yaşlıların bir araya getirildiği etkinlikte, işitme sağlığı ve kulak bakımı konularında teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı.

1996 yılında kurulan ve günümüzde 60'dan fazla ülkeye ihracat yapan yerli ve milli işitme cihazları üreticisi Si-Ser, ülke geneline yayılan 80 şubesinden birisi olan Denizli'nin 15'inci yaşını anlamlı bir etkinlikle kutladı. Denizli- Aydın Bölge Müdürü Kerim Kangöz'ün ev sahipliğinde düzenlenen kutlama, anaokulu öğrencileri ve işitme sorunu yaşayan yaşlıları bir araya getirmesiyle bir sosyal sorumluluk projesine dönüştü.

Projeye dahil olan Denizli Gökkuşağı Anaokulu öğrencileri, öğretmeleri Gülnihal Tokmak ve Zeliha Şengün eşliğinde işitme bilincini artırmaya yönelik eğlenceli ve öğretici aktiviteler gerçekleştirdi. Odyometrist ve odyologlardan kulak sağlığı, işitmenin nasıl gerçekleştiği, işitme sorunları ve kulak bakımı hakkında önemli bilgiler edinen öğrenciler, öğrendiklerini evlerine gittiklerinde büyüklerine anlatacaklarını ifade eden çocuklar çalışanlara teşekkür etti. Etkinlikte hem anaokulu öğrencilerinin hem de işitme sorunu yaşayan yaşlıların işitme testleri yapılarak, tespit edilen rahatsızlıklar hakkında gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Denizli'de 15 yıldır hizmet verdiklerini ifade eden Si-Ser İşitme Cihazları Denizli Bölge Yöneticisi Gül Acur, "Hizmet verdiğimiz süreçte toplumda işitme bilincini artırmaya yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Önceliğimiz insan sağlığına katkıda bulunmak ve işitme bilincini aktarabilmek. Bunu burada yıllardır sürdürebilmenin mutluluğunu paylaşıyoruz. 7'den 70'e herkese bu bilinci aşılamayı düşündüğümüz için bugün anaokulundan misafirlerimiz vardı. Onlara kulak sağlığı, işitmenin nasıl gerçekleştiği, işitme sorunları ve kulak bakımı hakkında önemli bilgiler verdik. Onlar gibi bizler de çok mutlu olduk. 1996 yılından bu yana Kıbrıs, Gürcistan başta olmak üzere 80'e yakın şubemizle hizmet vermekten dolayı ayrıca çok mutluyuz" dedi.

"Tüm işitme sorunu yaşayan hastalarımıza hizmet veriyoruz"

Yerli ve milli bir firma olarak işitme sektöründe hizmet vermekten dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Si-Ser İşitme Cihazları Satış ve İş Geliştirme Müdürü Serhat Ağaç da etkinlikte kendilerini yalnız bırakmayan öğrenciler ve hastalara teşekkür etti. Kuruluş yıl dönümünde bir sosyal sorumluluk projesine imza atmış olmaktan dolayı mutlu olduklarını kaydeden Ağaç, "Toplamda Türkiye genelinde 80 şubemiz var. Yurt dışı ile beraber tüm işitme sorunu yaşayan hastalarımıza hizmet veriyoruz. 1996 yılından bu yana milli bir üretim kuruluşu olarak büyük gurur yaşıyoruz. Bugün mutluluğumuzu Denizli'deki şubelerimizde müşterilerimizle birlikte paylaştık. Anaokulu öğrencileri de bu mutluluğa ortak oldular. İşitme bilincini artırmak ve diğer çocuklara örnek olmaları adına güzel bir etkinlikti. 60'dan fazla ülkeye ihracatımız bulunmakta. Her yıl yenilenen teknoloji ile birlikte tekrardan yeni cihazlar üretmekteyiz. 2020 yılında ürettiğimiz yerli cihazın Amerikan patentini de aldık. Önümüzdeki yıl inşallah Avrupa ve Amerika ile bunu buluşturmayı hedefliyoruz. Türk milli ürünü tüm dünya vatandaşlarına ulaşmış oluyor" diye konuştu.

"İşitmek çok güzel bir şey"

İşitmenin çok güzel bir şey olduğunu ifade eden yaşlı hasta Saim Aykır ise "En zor zamanlarda bile evime kadar gelip destek verdiler. Kendilerinden Allah razı olsun. Duymanın genci ihtiyarı yok. Sağlığın utanılacak bir durumu yok. Sağlık çok önemli. Benim gibi duyma sorunu yaşayanlara tavsiyem asla sağlıklarını ihmal etmesinler. Kulağın arkasında kötü görünüyor diye cihazlarını takmamazlık etmesinler. Bu cihazlar olmasa zaten duyamazdım. Hem cihazlarımdan hem de firmanın hizmetlerinden çok memnunum" ifadelerini kullandı.

Si-Ser İşitme Cihazları'ndan Anlamlı Sosyal Sorumluluk Projesi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SOYDEMİR - Yerel
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