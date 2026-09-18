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SGK İl Müdürlüğü yeni hizmet binasında çalışmalar sürüyor

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SGK İl Müdürlüğü yeni hizmet binasında çalışmalar sürüyor
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Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, yapımı devam eden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü yeni hizmet binasında incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, yapımı devam eden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü yeni hizmet binasında incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Toplam 9 bin 300 metrekare kapalı alana sahip olarak inşa edilen yeni hizmet binasının yapımı hızla devam ediyor. Modern mimarisi, otoparkı ve çağdaş fiziki imkanlarıyla tasarlanan binanın vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla hizmet vermesi planlanıyor. Mayıs 2027'de hizmete sunulması planlanan yeni hizmet binasıyla vatandaşların sosyal güvenlik hizmetlerine daha modern, erişilebilir ve konforlu bir ortamda ulaşması hedefleniyor.

Kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha kaliteli ve modern şartlarda sunulmasının önemine dikkat çektiğini belirten Vali Abdullah Küçük, "İlimizin kamu hizmetleri altyapısını güçlendiren yatırımlarımızı yakından takip ediyoruz. SGK İl Müdürlüğümüzün yeni hizmet binası da vatandaşlarımızın sosyal güvenlik hizmetlerine daha rahat ve modern imkanlarla ulaşmasına katkı sağlayacak önemli bir yatırım. Çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda tamamlanarak Mayıs 2027'de hizmete sunulmasını hedefliyoruz. Adıyaman'ımıza ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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