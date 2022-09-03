Bilecik genel haberi... Sezonun ilk günlerde balığa ilgi fazla... Bilecik'te en çok hamsi tercih ediliyor

Bilecik haberlerine göre Sezonun ilk günlerde balığa ilgi fazla... Bilecik'te en çok hamsi tercih ediliyor Bilecik'te alıkçılık yapan Hakan Çelik: " İşlerimiz ilk gün biraz yoğundu, havaların sıcaklığı düşünce daha da artacak"BİLECİK Av yasağının 1 Eylül'den itibaren sona ermesi ile birlikte balıkçılarda...

Sezonun ilk günlerde balığa ilgi fazla... Bilecik'te en çok hamsi tercih ediliyor

Bilecik'te alıkçılık yapan Hakan Çelik : " İşlerimiz ilk gün biraz yoğundu, havaların sıcaklığı düşünce daha da artacak"

BİLECİK Av yasağının 1 Eylül'den itibaren sona ermesi ile birlikte balıkçılarda yoğunluk başlarken, Bilecik'te vatandaşlar en çok hamsiye ilgi gösterdi.

15 Nisan tarihinde balıkların gelişimlerini sağlayabilmesi için gırgır ve trol yöntemi ile avcılığa ara verilmişti. 1 Eylül gece yarısı itibariyle av yasağı sona erdi. Balıkçılar 'Vira bismillah' diyerek yola çıktı. Bu sene bereketli bir sezon geçirilmesi beklenirken, sezonun ilk günlerinde Bilecik'te hamsinin kilosu 50 liradan satılmaya başladı.

"İşlerimiz ilk gün biraz yoğundu, havaların sıcaklığı düşünce daha da artacak"

Bilecik'te balıkçılık yapan Hakan Çelik, bu mesleği 15 yıldır yaptığı söyleyerek, "Sezonumuz 1 Eylül'de açıldı, yaklaşık 4 ay süren bir yasak sonunda. Fiyatlarımız hamsi 50 lira ile başladı. Biraz yüksek ama 1 ay sonra falan düşer fiyatlarımız. Palamut'un da yüksek fiyatta. İnşallah o da bol olacak 1 ay sona diye ümit ediyoruz. Bu ikisine çok talep var. Onun dışında istavrit, sardalyamız, çupra, levrek gibi çeşitlerimiz var. İşlerimiz ilk gün biraz yoğundu. Bir özlem vardı. Bir iki gündür biraz düşük, hava çok sıcak ondan pek talep olmuyor diye düşünüyoruz. Havaların ısınmasıyla, yağmurların başlamasıyla inşallah bereket olacak. Haftada 2,3 gün balık yemelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

Öte yandan sezonun ilk günlerinde hamsi 50, istavrit 50, sardalya 40 lira, palamut tanesi 60, levrek 50-55 liradan satılıyor.