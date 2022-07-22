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Sezerer, "Hiçbir güç Türk basınını kısıtlayamayacaktır"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sezerer, 'Hiçbir güç Türk basınını kısıtlayamayacaktır'

Türkiye Gazeteciler Federasyonu İl Temsilcisi ve Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hakan Sezerer, hiçbir gücün, Türk basınını ve halkın doğru haber alma hakkını kısıtlayamayacağını söyledi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu İl Temsilcisi ve Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hakan Sezerer, hiçbir gücün, Türk basınını ve halkın doğru haber alma hakkını kısıtlayamayacağını söyledi.

Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hakan Sezerer, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Sezerer, mesajında, basında sansürün kaldırılışının 113. yılının kutlandığını belirtti. 24 Temmuz'un Gazeteciler günü ve Bayramı olarak kabul edildiğini belirten Sezerer, şunları kaydetti: "Her bireyin bilgiye ulaşma, doğruları öğrenebilme ve kendi fikirlerini ifade edebilme özgürlüğü sadece demokrasiyle idare edilen ülkelerde vardır. Milli iradeyi zaman zaman sekteye uğratmak ve emperyalist devletlerin çıkarları doğrultusunda Türkiye'yi yeniden yapılandırmak isteyenler karşısında her zaman Türk basını olarak dimdik ayakta durduk ve bu duruşumuzu hiç bozmadık. Türkiye Cumhuriyeti'nin devamı ve halkımızın menfaatleri için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Hiçbir güç, Türk basınını, halkımızın doğru haber alma hakkını kısıtlayamayacaktır."

Tüm meslektaşlarımın Gazeteciler günü ve Bayramını kutluyor, Cenab-ı Allah'tan kazasız belasız başarılı çalışmalar niyaz ediyorum." - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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