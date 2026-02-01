Haberler

Seyitgazi'de din görevlilerinden "Kitap Oku-Yorum" buluşması

Güncelleme:
Eskişehir Seyitgazi İlçe Müftülüğü, din görevlileri için düzenlediği 'Kitap Oku-Yorum' projesi kapsamında Ocak ayı kitap müzakeresini gerçekleştirdi. Katılımcılar, kitaplar üzerinde derinlemesine tartışarak hem kişisel hem de mesleki gelişimlerine katkı sağladı.

Eskişehir Seyitgazi İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen "Kitap Oku-Yorum" projesi kapsamında, din görevlileri Ocak ayı kitap müzakeresi için bir araya geldi.

Seyitgazi İlçe Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından cami görevlilerinin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen "Kitap Oku-Yorum" projesi çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen Ocak ayı buluşması, müftülük bünyesindeki personellerin geniş katılımıyla gerçekleştirilen bir müzakere toplantısı ile tamamlandı. Program dahilinde oluşturulan 1. ve 2. okuma grupları, belirlenen ayın konusunu derinlemesine ele alarak karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Toplantı sonunda katılımcıların hem bireysel hem de mesleki anlamda önemli kazanımlar elde ettiği vurgulanırken, etkinliğe katkı sunan din görevlilerine teşekkür edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
