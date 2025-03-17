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Seyit Onbaşı'nın Hikayesi Yapay Zeka ile Canlandırıldı

Seyit Onbaşı'nın Hikayesi Yapay Zeka ile Canlandırıldı
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18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde, Seyit Onbaşı'nın kahramanlık hikayesi yapay zeka desteğiyle görsel bir anlatımla yeniden hayat buldu. Proje, tarihi anları modern teknoloji ile birleştirerek izleyicilere duygusal bir deneyim sunuyor.

Tarihin en önemli kahramanlarından biri olan Seyit Onbaşı'nın hikayesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde yapay zeka ile yeniden canlandırıldı. Seyit Onbaşı'nın top mermisini kaldırdığı ve düşman gemisini vurduğu anlar izleyenleri duygulandırdı.

İzmir'den Görkem Kılavuz, Öğretim Görevlisi Gülce Güzin Utku ve Kanada Toronto'dan Dr. Feyzi Aydın 18 Mart Çanakkale Zaferi yıldönümünde yapay zeka ile Seyit Onbaşı'nın hikayesi anlatılması projesi için bir ekip oluşturdu. Tümüyle yapay zeka destekli bir video hazırlayarak tarihi anlar modern teknolojiyle birleştirildi. Sanatçılar, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda gösterdiği büyük kahramanlığı, hem görsel hem de işitsel olarak en gerçekçi şekilde sunabilmek için titizlikle çalıştı. Projede, görsellerin oluşturulması, video kurgusu ve seslendirme gibi tüm aşamalar, ekip tarafından yapay zeka destekli sistemler kullanılarak hazırlandı.

Seyit Onbaşı'nın 276 kilogramlık top mermisini sırtlayarak düşman gemilerine karşı verdiği mücadele, tarihi kayıtlara uygun olarak yeniden canlandırıldı. Oluşturulan video, seyircilere Çanakkale ruhunu en güçlü şekilde hissettirmeyi amaçlıyor. Eğitim kurumlarından tarih meraklılarına kadar geniş bir kesimin ilgisini çekmesi beklenen çalışma, Türkiye'nin tarihini modern anlatım teknikleriyle yeniden keşfetmek isteyenler için önemli bir içerik olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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