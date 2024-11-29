Üye Girişi
Haberler
Hasan Arat, Beşiktaş başkanlığını bu kez resmen bıraktı

Bu kez her şeyi bıraktı

 CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

 Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık'ta

Asgari ücret maratonu başlıyor! İşte toplantı tarihi
Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil

Türk-İş Başkanı Atalay'dan gündem yaratacak asgari ücret çıkışı

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Yeni Binasına Taşındı

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Yeni Binasına Taşındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla eski Adana Emniyet Müdürlüğü binasına taşındı. Yeni bina, daha kapsamlı bir hizmet sunma imkanı sağlayacak.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Bakım Yurdu Caddesindeki eski Adana Emniyet Müdürlüğü binasına taşındı.

Bir süredir merkez Seyhan ilçesi Beşocak Mahallesi 22016 sokaktaki binada vatandaşa hizmet veren Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü taşındı. Seyhan polisi artık vatandaşa Bakım Yurdu Caddesindeki eski Adana Emniyet Müdürlüğü binasında hizmet verecek. Daha kapsamlı ve büyük olan bina artık Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü oldu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Balıkları pişirecekti, poşeti açınca çığlık atmaya başladı
img

Baba Vanga'nın 2025 yılı kehaneti
img

Dünyaca ünlü yıldızın çıplak görüntülerini yayınlayan dergi özür diledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

GRAM ALTIN FİYATI! 29 Kasım çeyrek altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Özgür Özel'e soruşturma mı açıldı, suçu ne? CHP lideri Özgür Özel'e neden soruşturma başlatıldı? Antalyaspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor-Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Kocaelispor-Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kocaelispor-Adanaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? ASGARİ ÜCRET İLK TOPLANTISI | Asgari ücret toplantısı ne zaman, 2025 asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? 29 Kasım Masterchef'te hangi yarışmacı kazandı? MasterChef'te 3. eleme adayı kim oldu? MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef 29 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Green Card sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçları nereden öğrenilir? YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN? 31 Aralık ne zaman, 1 Ocak 2025 hangi güne denk geliyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 29 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.