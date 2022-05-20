Seyhan'da 19 Mayıs Futbol Turnuvası Düzenlendi - Haberler

Seyhan Belediyesi ; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Söğütlü Futbol Sahası'nda turnuva düzenledi. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı bir araya getirmek bizleri son derece mutlu etti" dedi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı Futbol Turnuvası'na katılarak geleceğin yıldız futbolcu adaylarının kupa ile madalyalarını verdi. Akay, "Çocuklarımızı spora yönelterek kötü alışkanlıklara yönelmelerinin önüne geçmeye çalışıyoruz. Takımlarımızı kutluyorum. Gerçekten de heyecanlı karşılaşmalar izledik. Önemli olan ortaya konulan mücadeleydi. Tüm takımlarımız bizim için şampiyon olmuştur. Turnuvalarımız belirli aralıklarla devam edecek. Spor paydaşlarına, mahalle muhtarımıza ve ailelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

SPOR PAYDAŞLARI VE AİLELER BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Söğütlü futbol Tesisleri'nde gerçekleşen turnuvaya Türkiye Futbol Federasyonu Güney İlleri Bölge Müdürü Akif Oflaz, ASKF Başkanı Ahmet Bozan, TÜFAD Adana Şube Başkanı Mehmet Sümer, TSYD Adana Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer, AGSYD Adana Şube Başkanı Mustafa Boz, Futbol İl Temsilcisi Bülent Oymacı, Söğütlü Mahalle muhtarı Ercan Karaoğlan ile çok sayıda kulüp temsilcisi ve aileler katıldı.