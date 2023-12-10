Seyhan Belediyesi İsmetpaşa Mahallesinde Bilgi Evi Açtı

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay tarafından Bilgi Evlerinin 14'üncüsü İsmetpaşa Mahallesinde hizmete açıldı. Günümüzde bilginin en önemli güç olduğunun altını çizen Akay, "Geleceğe hazır olmak için bilgiyi elde etmenin ve bilgiyi oluşturmanın hazırlığını yapmalıyız. Bilgi Evlerimizle eğitimin daha nitelikli hale gelmesini sağlamaya çalışıyoruz. Gelecek dönemimizde çok daha fazla nitelikli eğitim vermenin hazırlığını yapıyoruz" dedi.

Seyhan Belediyesi'nin hizmetteki önceliklerinin üretim ve eğitim olduğunun altını çizen Akay, geride kalan 4,5 yılda Seyhan'ı üreten bir belediye haline getirdiklerini kaydetti. Akay, "Burada kullanılan boya, mobilya, çiçek, kamelya gibi birçok malzeme bizim üretimimiz" diye konuştu.

Bir ülke için önemli unsurun eğitim olduğunu ve eğitimden daha öncelikli bir işin olamayacağını söyleyen Akay, "Çünkü yaşamın her noktasındaki her şey belli bir eğitimi, belli bir bilgiyi gerektiriyor. Bu tarih boyunca böyleydi ama içinde bulunduğumuz yıllara geldiğimiz zaman en önemli şeyin artık bilgi olduğunu hepimiz biliyoruz. Bizlerin bilgi ve eğitim konusunda sürekli olarak hazır olması lazım" şeklinde konuştu.

Açılışı yapılan tesisin Seyhan Belediyesi'nin 14'üncü Bilgi Evi olduğunun altını çizen Akay, "Mithatpaşa'da 15'inci Bilgi Evimizi açacağız ve mobil Bilgi Evi'yle 16'ya ulaşmış olacağız. Bilgi Evlerimiz kısıtlı olanakları olan ailelerin çocuklarının rahatça ders çalışabilmelerine olanak sağlıyor. Ücretsiz çayları, kahveleri, yemekleri, atıştırmalıkları, sınırsız internetleriyle çocuklarımız burada rahatlıkla ders çalışıyor. Bugüne kadar 25 bin öğrenci bu hizmetlerden yararlandı. Sadece bu sene 400 civarında öğrencimiz üniversiteyi kazandı" şeklinde konuştu.

Eğitimi daha nitelikli hale getirme konusunda da sorumluluğa sahip olduklarını ifade eden Başkan Akay, "Gelecek dönemimizde çok daha fazla nitelikli eğitim vermenin hazırlığını yapıyoruz. Kısmen da buna başlamış durumdayız" ifadelerini kullandı.

İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı Mehmet Şirin Doru da "Sağ olsun Akif Başkanımız her zamanki gibi İsmetpaşa'da hizmette sınır tanımıyor. Mahallemize kazandırdığı Bilgi Evi için başkanıma teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılışı gerçekleştirilirken Başkan Akay Bilgi Evi'ni konuklarına gezdirip verilen hizmetleri anlattı.

Bilgi Evi'ndeki olanaklardan yararlanan çocukların mutluluğu ise gözlerinden okundu.

Seyhan Belediyesi İsmetpaşa Bilgi Evi'nin açılışı CHP İl ve ilçe örgütlerinin, kadın ve gençlik kollarının başkan ve yöneticileri, Gelecek Partisi il ve ilçe yönetimleri, Yeniden Refah Partisi İlçe Yönetimi, muhtarlar, meclis üyeleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve yurttaşların katılımıyla gerçekleştirildi. - ADANA