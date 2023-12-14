Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay Mahalle Sakinleriyle Buluştu

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Denizli Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, mahalledeki sorunları dinledi ve çözüm için çalışmalara başladı. Akay, halkın huzuru ve refahı için tüm birimlerle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, her gün farklı bir mahallede yurttaşların evine konuk oluyor, mahalle sakinlerinin aktardığı sorunları dinleyip, çözüme yönelik çalışmalar başlatıyor.

Denizli Mahallesi sakinleri ile buluşan Başkan Akay, Denizli'ye yapılan hizmetleri anlatıp, hayata geçirilecek hizmetler hakkında yurttaşlara bilgiler verdi. Mahallelilerin aktardığı sorunları dinleyip, birim amirlerine sorunların çözümü konusunda talimatlar veren Başkan Akay, çocukların da ilgi odağı oldu. Çocukların sevgi gösterisini karşılıksız bırakmayan Akay, sohbet ettiği çocuklarla anı fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Akay, "Seyhan'a ve hemşehrilerimize hizmet için görev yapıyoruz. Halkımızın huzuru, mutluluğu ve refahı için tüm birimlerimizle, tüm olanaklarımızla var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.