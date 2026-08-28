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Servet Kabaklı kabri başında anıldı

Servet Kabaklı kabri başında anıldı
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Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı ve gazeteci yazar Servet Kabaklı, vefatının 11. yıl dönümünde Eyüpsultan Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı ve gazeteci yazar Servet Kabaklı, vefatının 11. yıl dönümünde Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Türkiye gazetesinde uzun yıllar köşe yazarlığı yapan Kabaklı için düzenlenen anma törenine oğlu Ahmet Burak Kabaklı, gazeteci arkadaşları Kamuran Abacıoğlu, Ahmet Yabuloğlu, Hayati İnanç, Türk Edebiyatı Vakfı üyeleri, yakınları ve basın camiasından dostları katıldı. Türk ve Doğu Türkistan bayraklarının asıldığı mezarın başında Kur'an-ı Kerim okundu ardından dualar edildi.

Törende konuşan Hayati İnanç, "Servet ağabey bir mektep adamdı. Allah gani gani rahmet eylesin. Kendisiyle tanışma ve komşuluk yapma fırsatımız oldu. Çok tatlı sohbetlerimiz vardı. Bize kardeşçe bir yakınlık gösterdi. Bugün de burada bulunmak istedim. Merhumlar, vefatlarından sonra da hayra vesile oluyorlar" dedi.

Servet Kabaklı'nın oğlu Ahmet Burak Kabaklı ise katılımcılara teşekkür ederek, "Herkesin ayaklarına sağlık. Bugün bizleri yalnız bırakmadınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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