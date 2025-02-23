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Serkan Kaşkan, Sosyal Medya Fenomeni Sayesinde Akülü Sandalyeye Kavuştu

Serkan Kaşkan, Sosyal Medya Fenomeni Sayesinde Akülü Sandalyeye Kavuştu
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Van'ın Özalp ilçesinde yaşayan doğuştan fiziksel engelli 16 yaşındaki Serkan Kaşkan, sosyal medya fenomeninin başlattığı yardım kampanyasıyla akülü tekerlekli sandalyeye kavuşarak, hayatında yeni bir sayfa açtı.

Van'da doğuştan fiziksel engelli olan Serkan Kaşkan, sosyal medya fenomeninin başlattığı kampanyayla akülü tekerlekli sandalyeye kavuştu.

Özalp ilçesine bağlı Çartak Mahallesi'nde yaşayan ve doğuştan fiziksel engelli Serkan Kaşkan (16) için sosyal medya fenomeni 'Vanlı Amcan' harekete geçti. Yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ve ihtiyaç sahibi birçok aileye umut olan Vanlı Amcan, sosyal medya hesabından maddi durumu yerinde olmayan Serkan Kaşkan için yardım çağrısında bulundu. Çağrı üzerine harekete geçen bir hayırsever, Kaşkan'a akülü tekerlekli sandalye gönderdi. Akülü tekerlekli sandalyesine kavuşan Kaşkan, artık istediği yere rahat gidebilmenin sevincini yaşadı. Mutluluğu gözlerinden okunan Kaşkan ve ailesi kendisine bu mutluluğu yaşatan sosyal medya fenomeni 'Vanlı Amcan'a ve ismini açıklamayan hayırsevere teşekkür etti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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