Serebral Palsi Hastası Beran Adın'ın Eğitim Azmi Örnek Oluyor

Serebral Palsi hastası 16 yaşındaki Beran Adın, yaklaşık 10 yıldır evde eğitim alıyor. Eğitimine büyük bir istekle devam eden Beran'ın öğrenme azmi hem öğretmenlerine hem de eğitim camiasına örnek oluyor.

Tunceli'de yaşayan ve lise 10'uncu sınıf öğrencisi olan 16 yaşındaki Beran Adın, doğuştan gelen Serebral Palsi nedeniyle örgün eğitime katılamasa da, eğitim hayatına yaklaşık 10 yıldır evde devam ediyor. Beynin hareket, denge ve kas kontrolünü sağlayan bölgelerindeki hasar sonucu ortaya çıkan bu rahatsızlık, Beran'ın günlük yaşamında bazı kısıtlamalara neden olsa da, onun öğrenmeye olan ilgisini ve hayata karşı enerjisini azaltmadı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sağlanan evde eğitim hizmeti kapsamında öğretmenleri düzenli olarak Beran'ın evine gelerek derslerini işliyor. Öğretmenleriyle güçlü bir uyum yakalayan ve derslerdeki motivasyonu dikkat çeken Beran, kararlılığı ve yaşam enerjisiyle çevresindekilere ilham oluyor.

"Hocalarıma saygıda kusur etmeyeceğim"

Evde eğitim aldığı için çok mutlu olduğunu ve hocalarını çok sevdiğini dile getiren Beran Adın, hocalarının okula gitme konusundaki ısrarını oraya ayak uyduramayacağını düşündüğü için reddettiğini belirtti. Adın, "Ben enerjiğim, çok durgun bir çocuk değilim. Hayata mutlu bakıyorum, çok kötü bakmıyorum. Hocalarımla da aramız iyi. Bugün edebiyat dersimiz vardı. Edebiyatı işledik, o da eğlenceli geçti. Hocamızla eğlendik, bir uyum yakaladık. İnşallah bunu devam ettiririm, devam ettirmek istiyorum. Hocalarıma saygıda kusur etmeyeceğim. Onlar bana öğretiyor sonuçta, ben de onları dinliyorum. Bu hep böyle oldu. Okula gitmem için beni çok zorladılar 'gel bir kere seni götürelim' diye. Ben gitsem de yabancılık çekme tedirginliği var. Hocalarım 'gel seni götürelim, yabancılık çekmezsin' diyorlar, bunu 10'uncu sınıfa kadar söylüyorlardı. Hep hayır diyorum, hala kabul etmiyorum. Çünkü ben oraya gidersem ayak uyduramam. Evdeki gibi olmaz. Ev daha rahat gibi geliyor, kendimi daha enerjik hissediyorum. Ben oraya gidersem, oranın enerjisine ayak uyduramam. Sınıflar kalabalık oluyor, ben onlara engel olacağım gibi geliyor. O yüzden evde eğitim görüyorum. Hocalarımdan da gayet memnunum. Gerçekten çok ilgililer, ilgilerinde bir kusur görmedim, görmeyeceğim de. Onlar sonuçta hocalarım" dedi.

Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Köse, evde eğitim sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "İlimizde şu anda evde eğitim gören 2 öğrencimiz var. Evde eğitim bizim eğitim modellerimizden bir tanesi. Zorunlu eğitim çağında olan tüm çocuklarımız için eğitimde fırsat eşitliği ilkesinden hareketle ulaşılabilirliği sağlamamız gerekiyor. Evde eğitim öğrencilerimiz, en az 12 hafta boyunca örgün eğitimden faydalanamayacak düzeyde olan ve bunu sağlık kurulu raporuyla belgelendiren, aynı zamanda Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporunda evde eğitim alması uygun görülen öğrencilerimize sağladığımız bir imkan" şeklinde konuştu.

"Onun o coşkusu ve heyecanı tüm öğretmenlerimizi ve bizleri de sevindiriyor"

Beran'ın heyecanlı, öğrenmeye açık ve coşkulu bir öğrenci olduğunu belirten Müdür Köse, "Beran, yaklaşık 10 yıldır evde eğitim hizmetlerinden faydalanan, eğitimini sürdüren bir öğrencimiz. Serebral Palsi tanısı, doğuştan gelen bir rahatsızlığı var. Sağlık Kurulu tarafından tanısı koyulduğu andan itibaren Rehberlik Araştırma Merkezi'ne sevk edilmiş. Oradaki gerekli değerlendirmelerden sonra evde eğitim programı hazırlanmış ve eğitimine devam ediyor. İnşallah Beran'ı liseden mezun edeceğiz. Beran çok heyecanlı, öğrenmeye çok açık, hevesli. Onun o coşkusu ve heyecanı tüm öğretmenlerimizi ve bizleri de sevindiriyor. Biz de bu noktada Beran'a her türlü desteği vermeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Dersim Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Hakan Kaya ise "Beran, sosyal zekası ve öğretimden yararlanma yeteneği oldukça yüksek bir öğrencimiz. Gayet uyumlu ve verilen görevleri eksiksiz yerine getiriyor. Bu konuda biz de ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. İyi bir uyum yakaladık ve bu uyumu devam ettirmek için Beran'la beraber çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu konuda destek olduğumuz için kendimizi çok iyi hissediyoruz. Umarım bu uyum eğitim öğretim yılının sonuna kadar devam eder" ifadelerini kullandı. - TUNCELİ