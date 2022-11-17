Sendikayı Eleştirdiği İçin İşten Çıkarıldığını Belirten Kadın İşçi, Sendika Delegeliği İçin Aday Oldu

SEFA GARDİYANOĞLU

Türk Metal Sendikası Kocaeli Şubesi'nin örgütlü olduğu İzmit'te kurulu bulunan Federal Mogul fabrikasında sendikayı eleştirdiği için işten çıkartıldığını belirten Nagehan Özcan adlı işçi, sendikanın delege seçimlerinde aday olacağını açıkladı. Özcan, dün içeriye alınmadığı fabrikanın önüne giderek işçi arkadaşlarına yarın yapılacak seçimlere katılma çağrısında bulundu.

Federal Mogul'un İzmit Kuruçeşme bölgesinde kurulu bulunan fabrikasında 27 yıldır çalışan Nagehan Özcan adlı işçi, geçtiğimiz ağustos ayında performans düşüklüğü gerekçesiyle işten çıkarıldı. Özcan ise kendisine haksızlık yapıldığını belirterek sendikayı eleştirdiği için işten çıkarıldığını ifade ediyor. Nagehan Özcan, Türk Metal Sendikası Kocaeli Şubesi 6'ncı Olağan Genel Kurulu öncesi delege adayı oldu. Mevcut şube yönetimi tarafından Nagehan Özcan'ın adaylık başvurusu önce kabul edilmezken, yapılan itirazlar sonucu delege adaylığı kabul edildi.

"BÜYÜK BİR BASKI VAR"

Nagehan Özcan, fabrika önünde yapmış olduğu açıklamada işten çıkarılma ve delege adaylığına giden süreci anlatarak, işçileri seçim gününde sandıklara sahip çıkmaya çağırdı. Fabrikaya girişinin de yasaklandığını ifade eden Özcan, şunları söyledi:

"Bugün çok farklı bir mücadeleye tanık oluyoruz. Ben bu görmüş olduğunuz fabrikada gece gündüz demeden 27 sene çalıştım. Çok fedakarca çalıştık ama gün geldi hakkımızı aramak için sendika başkanıyla konuşmaya gittik. Orada hakkını en çok arayan iki kadın arkadaşı işten attırdılar. Bu benim çok canımı yaktı çünkü insan hakkını arayamayacak mı bu ülkede? Seni korumak için o koltukta oturan sendika böyle bir şeye tenezzül nasıl etti onu anlayamıyorum. Bu korku düzenini değiştirmek için mücadele etmeye karar verdim. İşten atıldıktan sonra da delege olabileceğimi öğrendim ve delege olmaya karar verdim. Tabi ki engellendi benim delege olmam. Arkadaşlarım sağ olsunlar benim yanımdalar, destekçim ama içeride çok büyük bir baskı var. Ben oy kullanmak istiyorum ve sandığıma sahip çıkmak istiyorum ama beni içeri almıyorlar. Seçme ve seçilme hakkı her insanın olduğu gibi benim de hakkım. Bunu da inşallah aşacağız. Mücadeleye sonuna kadar devam edeceğim. Bu düzenin bozulmasını istiyorum. İçerideki arkadaşlar da biliyorum çok baskı altındalar. Kalpten kalbe bir yol var ben biliyorum onlar beni destekliyorlar. Biz sandıkta göreceğiz göreceğimizi. Ben hamileyken gecenin yarıları, sabahın beşinde, üçünde beni arayıp işe çağırıyorlardı. Her acil durumda gittim ve yardımcı oldum. Bunlardan hiç gocunmadım çünkü bu benim işim. Bu özveriyle çalışmamıza rağmen şimdi beni içeri almıyorlar. Raporlu olan insanlar nasıl ki iş yerine giremezse ben de işe giremezmişim şu anda benim hakkım yokmuş.

"RAHATSIZ OLMUŞLAR"

Madem böyle, ben hamilelik iznindeyken problem var diyerek beni içeriye nasıl aldınız? Kanun burada işliyorsa orada da işlemeliydi. Bugün içeride toplantı yapılmış demek ki birilerine korku saldık. Ben işten atıldıktan sonra patrona fabrikada olan haksızlıkları mail attım. Sağ olsunlar bana geri dönüş yapıldı. Diğer fabrikalarda yapılan promosyonlardan ve yan haklardan bahsettim ama bana bunlardan haberlerinin olmadığını ve ilk yönetim toplantısında bunlardan bahsedileceğini söyledi. Geçen hafta promosyonlar dağıtıldı. Yani ben sendikaya gidip bu haklarımızı anlattığımda bana patron vermiyor dediler. Şimdi bundan rahatsız olmuşlar ve demişler ki promosyonları biz verdik, Yakup Başkan (Türk Metal Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Yakup Yıldız) bunun için çok çalıştı demişler. Ben elimden geldiğimce susturulan işçilerin ve kendimin hakkını aramaya devam edeceğim. Yarın (18 Kasım) günü olan seçim günü ben içeri girmeye çalışacağım ve sonuna kadar mücadele edeceğim. İçeri giremezsem arkadaşlarımdan ricam lütfen sandıkların başında olun. Açılan oyları size göstermelerini isteyin. Oylarınıza sahip çıktığınız sürece ben bu sandıktan çıkacağım. Bu sizin hakkınız kimse size müdahale edemez. İçeride genel müdür toplantı yapmış promosyonları biz aldık diye. Yakup Başkan çok çalıştı diye. Madem bu kadar çok vakitleri var benim attığım maillere de geri dönerlerse çok memnun olurum."