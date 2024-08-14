Selçuk Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi Öğrencilere Ücretsiz Hizmet Sunuyor

Selçuk Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi, yeni eğitim öğretim döneminde de ücretsiz olarak verdiği psikolojik danışmanlık hizmetiyle öğrencilerin bireysel, sosyal ve akademik gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Selçuk Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ayşe Eliüşük Bülbül, üniversiteyi yeni kazanan öğrencilerin, üniversite hayatına uyum sağlama sürecinde yaşanması muhtemel sorunlarının çözümüne ve sosyal uyum sürecine destek olacaklarını söyledi. Psikolojik danışmanlık desteğinden tüm öğrencilerin yararlanabileceğini söyleyen Doç. Dr. Ayşe Eliüşük Bülbül, "Merkezimizin amacı; uzman kadrosuyla beraber üniversite eğitimine yeni başlayan öğrenciler ve eğitimine devam eden ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilere ihtiyaçları doğrultusunda psikolojik danışmanlık hizmeti vermektir. Gelecek kaygısı, akademik başarı, yaygın anksiyete bozukluğu, panik atak, obsesif kompulsif bozukluk, sosyal fobi, depresyon, motivasyon, aile içi çatışmalar veya duygusal ilişkilerde yaşanılan sorunların çözümüne yönelik psikolojik danışmanlık hizmeti veriyoruz. Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerimizin en büyük sıkıntısı bu süreçte oryantasyon oluyor. Bu konuda öğrencilerimizin sürece sağlıklı bir şekilde uyum sağlaması için merkez olarak gerekli desteği uzman danışmanlarımızla veriyoruz. Böylelikle öğrencilerimizin yaşadığı sıkıntlarla ilgili farkındalığı gelişiyor, danışmanlarıyla birlikte çözüm yolları buluyor ve sonuç olarak da merkezimizden memnun ayrılıyorlar" dedi.

"Gizliliğe çok önem veriyoruz"

Doç. Dr. Ayşe Eliüşük Bülbül, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin açıldığından bu yana bin 250 öğrenciye psikolojik danışmanlık hizmeti verdiğini belirtti. Psikolojik danışmanlık hizmeti sürecinden söz eden Doç. Dr. Ayşe Eliüşük Bülbül, "Görüşmelerde işleyişin sağlıklı ve verimli olabilmesi için öğrencilerimiz, hafta içi her gün 09.00 ve 17.00 saatleri arasında merkezimizi telefonla arayarak veya merkezimize bizzat uğrayarak randevu alabilirler. Seanslarımız 45 dakika ve 1 saat arasında değişiyor, öğrencilerimizin ihtiyacına göre tekrarlanıyor. Gizliliğe çok önem veriyoruz. Öğrencilerimiz, merkezimizden gönül rahatlığıyla psikolojik danışmanlık hizmeti alabilirler" şeklinde konuştu.

Selçuk Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Eğitim Fakültesi binası birinci kat 125 No.lu odada ücretsiz olarak hizmet veriyor. - KONYA