Şehitlerin emanetlerine ilk karnede anlamlı dokunuş

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, 18 Haziran 2019 tarihinde şehit olan Ahmet Küçük'ün çocukları Esmanur Küçük ve Ahmet Miran Küçük'ün karne heyecanına anlamlı bir programla ortak olundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen "İlk Karne Heyecanı" projesi kapsamında, ilkokula başlayan ve 1. sınıfa giden şehit çocuklarının karne sevinci bu yıl Erzurum'da duygu dolu bir programla paylaşıldı. Devletin şefkat eli, şehitlerin mukaddes emanetlerinin mutluluğuna eşlik etti.

Program; Karayazı Kaymakamı Onur Bektaş ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut'un katılımıyla Karayazı'da gerçekleştirildi. Etkinlikte, şehidimizin ilkokula başlayan evlatları Ahmet Miran Küçük ve Esmanur Küçük'ün karne heyecanı paylaşıldı.

Bakanın mektubu çocuklara ulaştırıldı

Programda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın şehit çocuklarına hitaben kaleme aldığı tebrik mektubu, İl Müdürü Hasan Aykut tarafından çocuklara takdim edildi. Sevgi, umut ve başarı temennileri içeren mektup, çocuklar ve aileleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Karayazı Kaymakamı Onur Bektaş ve İl Müdürü Hasan Aykut, mektup takdiminin ardından çocuklarla yakından ilgilenerek eğitim hayatlarına dair duygu ve düşüncelerini dinledi. İlk kez karne alan Ahmet Miran Küçük'ün yaşadığı heyecan, törene katılan herkesi duygulandırdı.

Pasta kesildi, tüm çocuklara hediyeler verildi

Karne sevincinin unutulmaz bir hatıraya dönüşmesi amacıyla programda pasta kesimi gerçekleştirildi. Şehit evlatlarının yanı sıra sınıfta bulunan tüm öğrencilere hediyeler takdim edilerek karne mutluluğu paylaşıldı. Çocukların yüzlerindeki tebessüm, etkinliğin en anlamlı anlarını oluşturdu.

"Bu mutluluğu birlikte paylaşıyoruz"

Programda değerlendirmelerde bulunan Karayazı Kaymakamı Onur Bektaş, şehit aileleri ve çocuklarının milletin en kıymetli emanetleri olduğunu vurgulayarak, çocukların eğitim hayatlarının her aşamasında devletin yanlarında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona ererken verilen mesaj netti: İlk Karne Heyecanı Projesi ile şehitlerimizin mukaddes emanetleri olan çocuklarımızın sevincine ortak olunuyor, onların mutluluğu birlikte paylaşılıyor. - ERZURUM